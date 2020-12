David Almeida e vereadores são diplomados pela Justiça Eleitoral

Almeida ressaltou que pretende gerir a cidade com transparência e harmonia entre os poderes | Foto: Divulgação

Manaus - A Justiça Eleitoral realizou a diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal deste ano, ato que marca a validação da eleição dos postulantes. Na cerimônia, que ocorreu na sexta-feira (18), foram diplomados os 41 vereadores, o prefeito e vice-prefeito eleitos. Entre os presentes, estavam desembargadores e juízes membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), chefes de cartórios, além do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima e da 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB).

A abertura do evento foi realizada pelo desembargador eleitoral Aristóteles Thury, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que destacou o sucesso das eleições frente às dificuldades impostas pela pandemia e agradeceu pelo apoio entre os magistrados. Foi o próprio desembargador que entregou o diploma ao prefeito eleito David Almeida (Avante).

"A população amazonense pôde expressar sua livre vontade através do voto, na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 62 municípios do estado do Amazonas. Hoje é o dia do desfecho de todo trabalho realizado por esta Justiça Eleitoral. Trabalho que concluímos com a sensação do dever cumprido. Parabenizo os candidatos eleitos, vitoriosos em uma eleição que já é histórica. E agradeço a todos pela participação nesta cerimônia", declarou o desembargador.

David Almeida ressaltou que irá buscar a harmonia entre o Legislativo e o Executivo durante sua gestão. O prefeito eleito pretende cumprir um mandato marcado por melhorias nos serviços públicos da cidade de Manaus, com atenção à parcela da população mais desfavorecida.

"É mais uma etapa, agora falta assumir o cargo no dia 1º. Com certeza a sensação é de dever cumprido em relação a eleição e ao mesmo tempo sabemos que temos muita coisa para fazer, muito a realizar pela cidade de Manaus. Fazer com que a distribuição da riqueza arrecadada pelos cofres da prefeitura seja igualitária, que o povo possa ter melhores dias e melhores serviços públicos. Os poderes são independentes, porém são harmônicos, e nós vamos buscar essa harmonia", afirmou.

Vereadora mais votada

A vereadora Professora Jacqueline (Podemos), reeleita para o terceiro mandato, sendo a mulher mais votada neste pleito e discursou em nome de todos os parlamentares eleitos. A vereadora afirmou que espera que a representatividade do povo não se perca no discurso de moda e que os eleitos cumpram seus mandatos à disposição de todos os cidadãos, indistintamente.

"Deixo registrada as boas vindas aos vereadores recém-eleitos e felicitações aos reeleitos. Que todos sejam bem-sucedidos, no serviço que irão prestar à sociedade manauara. Ter sido a vereadora com maior numero de votos não me envaidece, o que me orgulha é ser a voz de representatividade não só das mulheres, não só dos profissionais da educação, mas de um parlamento que tem como papel social o compromisso com as pessoas de todas as classes, especialmente com as comunidades desassistidas e muitas vezes, invisibilizadas", destacou a vereadora.

A juíza Margareth Hoagen, presidente do pleito das eleições municipais de 2020, discursou no encerramento da cerimônia e ressaltou que os diplomas entregues retratam a vitória conquistada nas urnas, o que constitui a expressão da vontade popular.

"Hoje, nesta solenidade, sedimentamos a força da democracia. Encerramos o processo eleitoral onde coube ao poder judiciário garantir que o jogo democrático ocorresse com segurança. O manauara exerceu a sua cidadania, podendo-se afirmar que os diplomados não se tornam donos de seus mandatos, ganham a condição de mandatários, porque recebem o mandato daquele que, legitimamente, é o dono do poder: o povo", afirmou.



Presença

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-presidente e corregedor do TRE-AM, desembargador Jorge Lins; do procurador regional eleitoral, Rafael Rocha; da presidente do pleito das eleições municipais de 2020 e juíza da 1ª Zona Eleitoral, juíza Margareth Hoagen; do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Jorge Chalub; do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Alberto Rodrigues Júnior e do Chefe de Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, general de brigada Moacir Rangel.

Além destes, também fizeram parte da cerimônia o Procurador-Geral do Município, Dr. Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, neste ato representando o prefeito de Manaus; o Comandante da Ala 8 – Base Aérea de Manaus (AM), Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão; o presidente da CMM, vereador Joelson Silva (Patriota); a presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 11ª Região, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Mário de Mello; o diretor-geral do TRE-AM, Ruy Melo e o presidente da seccional amazonense da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Aurélio Choy.

