Deputada propõe subvenção para extrativismo da piaçava em Barcelos

Darc se comprometeu em conseguir incentivos para a atividade econômica | Foto: Divulgação

Manaus - A garantia de subvenção para extrativismo da piaçava está sendo defendida pela deputada estadual Joana Darc (PL) que está realizando indicativo ao Governo do Estado. O objetivo da iniciativa é fortalecer a cadeia produtiva no interior do Amazonas.

Durante reunião com a equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) na última sexta-feira (18), a parlamentar buscou soluções para fomentar atividades econômicas, como incentivos aos produtores da fibra.

Um dos municípios com grande potencial de produção é o de Barcelos (distante a 399 km em linha reta da capital), situado na margem direita do Rio Negro, e o maior município do Estado do Amazonas, e de acordo com a parlamentar nunca recebeu subvenção para extrativismo da piaçava no município.

Como grande incentivadora do desenvolvimento do setor primário no Estado, Joana Darc se comprometeu em conseguir incentivos junto ao Governo do Estado para que esta atividade econômica se expanda em Barcelos. “O segmento de extrativistas da piaçava nunca receberam qualquer tipo de subvenção do Governo do Estado e agora é hora de mudar essa realidade. Muitos prometeram incentivos para o desenvolvimento do extrativismo da piaçava em Barcelos, mas nunca se cumpriu de fato. Mas eu estarei fazendo o indicativo ao Governador Wilson Lima, para que a subvenção da piaçava se torne realidade em Barcelos”, declarou Joana.

A piaçava, são duas espécies de palmeiras cujas fibras são usadas na fabricação de vassouras, artesanato e coberturas de cabanas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada defende atuação de médicos veterinários em supermercados

Aleam aprova PLs voltados para o controle de casos de esporotricose