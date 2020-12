Administração do prefeito Arthur Neto é destaque na revista Veja

A revista destaca também o reconhecimento nacional e internacional da gestão Arthur Neto | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A revista Veja, em suas edições impressa e digital, de segunda-feira, 21/12, traz matéria apontando os cases de sucesso da administração do prefeito Arthur Virgílio Neto em seus oito anos de mandato consecutivo (2013-2020), na cidade de Manaus.

A revista destaca, principalmente, o esforço do prefeito em construir um planejamento estratégico até 2030, que envolveu além de técnicos de todas as secretarias municipais, representantes de todos os setores produtivos e da sociedade em geral. O plano envolveu mais de 400 pessoas e foi fruto de mais de 2 mil horas de trabalho.

A matéria aponta que 30% de todas as metas traçadas já foram alcançadas, envolvendo desde a organização financeira e previdenciária até a definição de obras estratégicas. “A equipe do prefeito Arthur Neto comemora o sucesso da missão recebida que foi construir um plano para transformar Manaus em uma cidade Global”, diz a revista.

A revista destaca também o reconhecimento nacional e internacional da gestão Arthur Neto. “Os ajustes de gestão são reconhecidos em nível nacional. Em 2019, Manaus obteve a nota máxima em autonomia na gestão fiscal, um dos quatro itens de avaliação do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)”, diz a Veja.

Casarão da Inovação Cassina

Outro ponto destacado foi a inauguração recente do Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus, ponto de partida para o polo digital de Manaus e a inserção da cidade na economia 4.0. O casarão é o primeiro centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica da região Norte, já em pleno funcionamento.

Cidade empreendedora

Vale lembrar que Manaus é a sexta cidade mais empreendedora do país, segundo o Ranking Connected Smart Cities, de 2020, e a primeira da região Norte. Manaus passou, ainda, de 30º lugar para 12º em tecnologia e inovação, saltando 18 posições desde a última avaliação e se consolidando no conceito de Cidade Inteligente.

Leia mais:

Prefeito inaugura escola municipal com mais de 1,1 mil vagas



Entregaremos a cidade de Manaus mais ajustada ao próximo prefeito, diz Arthur Neto