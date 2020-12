David Almeida anuncia novos nomes para compor secretariado

Os novos secretários foram anunciados nesta terça-feira (22), durante coletiva de imprensa realizada no Comfort Hotel Manaus | Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus – Próximo de assumir a prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante) anunciou outros oito nomes que irão compor o secretariado de sua gestão a partir de 1° de janeiro de 2021. Ao todo, a nova equipe já soma 15 indicados, restando as nomeações para as pastas de educação, segurança e esporte.

Os novos secretários foram anunciados nesta terça-feira (22), durante coletiva de imprensa realizada no Comfort Hotel Manaus, na Zona Leste da capital. De acordo com Almeida, mais nomes devem ser divulgados na próxima terça (29). “Nosso plano municipal está sendo escrito há quase um ano, e temos muitas novidades boas para a cidade de Manaus”, afirmou o prefeito eleito na ocasião.

Única mulher a ser indicada até o momento, a economista e médica especialista em medicina de família e comunidade, com foco em atenção primária, Shádia Hussami Hauache Fraxe irá comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Fraxe também é diretora financeira do Instituto Médico de Clínica e Pediatria do Estado do Amazonas (IMED-AM).

Shádia Hussami Hauache Fraxe irá comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) | Foto: Dhyeizo Lemos

O advogado auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Ebenezer Albuquerque Bezerra, assumirá a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Ebenezer Albuquerque Bezerra assumirá a Semad | Foto: Dhyeizo Lemos

O ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, Antonio Ademir Stroski será o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), tendo experiência como engenheiro agrônomo e mestre em meio ambiente e sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O procurador do Estado do Amazonas, atual subprocurador-geral adjunto, ex-subprocurador-Geral do Estado, e ex-presidente da Comissão Geral de Licitação do Governo do Estado do Amazonas, Victor Fabian Soares Cipriano assumirá a Comissão Municipal de Licitação (CML).

Ex-secretário de Estado de Juventude Esporte e Lazer e ex-presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), João Mendes Da Fonseca Junior comandará a Secretaria Extraordinária, enquanto o ex-diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e ex-diretor presidente do Manaustrans, Paulo Henrique Martins responderá pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Paulo Henrique Martins responderá pelo IMMU | Foto: Dhyeizo Lemos

O prefeito eleito, David Almeida, anunciou também o ex-Superintendente Estadual De Navegação, Portos E Hidrovias, Alonso Oliveira, e o ex-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Carlos Alberto Valente Araújo, para a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e para a Implurb, respectivamente.

Carlos Alberto Valente Araújo irá para a Manauscult | Foto: Dhyeizo Lemos

Almeida substitui o prefeito Arthur Neto (PSDB), que completa dois mandatos no cargo, assumindo pela primeira vez em 2013, e sendo reeleito em 2016.

Gestão dos funcionários públicos

Caracterizando como uma “novidade na nossa gestão”, David Almeida voltou a comentar que irá buscar a excelência no serviço público, através da formação do Comitê de Gestão Estratégica, que deve instituir o regulamento do funcionário público.

“O funcionário público precisa saber o porquê de estar indo trabalhar. Vamos digitalizar o sistema da prefeitura, para que possamos extrair o que há de melhor em cada um”. Anteriormente, David Almeida explicou que seguirá o modelo da iniciativa privada, implantando nas pastas o Conselho de Controle Interno.

“O servidor público que for nomeado também tem que trabalhar, e tem que render também. É muito caro para o bolso do contribuinte manter as secretarias”, afirmou o prefeito eleito. Almeida também relembrou que irá instalar pontos eletrônicos nas secretarias.

Mobilidade urbana

David Almeida destacou que novos ônibus irão fortalecer o transporte público de Manaus, a partir de início de janeiro. A nova frota faz parte do contrato estipulado pela atual prefeitura.

Pontuando as articulações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), o prefeito eleito retomou as propostas para redução da tarifa do transporte público e renovação da frota, além de citar a faixa azul.

“Vamos buscar uma tecnologia de monitoramento e controle no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), [nos moldes] de Israel, aumentando a velocidade dos ônibus de 14 para 25, talvez 30 km/h”, avaliou.

Aulas nas escolas municipais

De acordo com David Almeida, o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais está previsto no calendário da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para 5 de janeiro.

“Vamos buscar o Governo do Estado e a Vigilância de Saúde, pois não estamos livres da pandemia. Não queremos fazer nada que não esteja seguramente nas conformidades dos protocolos de saúde, tanto para os professores, quanto para os alunos’’, frisou, ressaltando que não há previsão para a volta às aulas presenciais.

Defesa Social e Esporte

Outra proposta que teve destaque no anúncio do novo secretariado, foi a criação da Secretaria Municipal de Defesa Social - que deve agregar outras pastas de segurança -, e a recriação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. “O esporte também trabalha com a questão de saúde, pois evitamos o sedentarismo, prevenimos doenças como diabetes, obesidade", citou Almeida.

Nomes anunciados

Entre os nomes que já foram indicados por David Almeida, estão o auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz-AM), Luiz Gonzaga, para a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), e o vice-prefeito eleito de Manaus, Marcos Rotta, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) será comandada pelo ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado, Sabá Reis, o responsável pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) será o ex-secretário adjunto da Casa Civil e ex-secretário de projetos especiais, Radyr Gomes de Oliveira Júnior.

A Casa Civil ficará sob a responsabilidade do advogado procurador do Estado, Tadeu de Souza Silva. Já o primeiro secretário estadual do Avante, Renato Frota Magalhães, responderá pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

David Almeida também confirmou o nome do jornalista Emerson Quaresma para comandar a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), acompanhado da jornalista Emanuelle Baires como subsecretária da pasta.

