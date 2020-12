Baleia Rossi é indicado por Maia para a presidência da Câmara

Maia tem procurado associar o bloco à defesa da independência da Casa | Foto: Divulgação

Brasil - O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) foi escolhido pelo grupo do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para disputar a eleição para presidência da Casa. Ele vai enfrentar o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), que também já lançou sua candidatura. A escolha de Rossi foi definida nesta quarta-feira (23), após reunião entre lideranças dos 11 partidos que compõem o bloco.



Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi disputava a indicação com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) desde o início das negociações políticas. O grupo já contava com os apoios de DEM, PSDB, MDB, Cidadania, PV e da ala “bivarista” do PSL. Mas, na última sexta-feira (18), Maia fechou um acordo que atraiu a esquerda para o bloco. PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede formalizaram o apoio, apenas o Psol não aderiu.

Juntos, esses partidos têm, em tese, 281 votos. Maia tem procurado associar o bloco à defesa da independência da Casa em contraposição ao que chama de “agenda retrógrada” de Bolsonaro. A eleição que vai renovar a presidência da Câmara é secreta e vai ocorrer em fevereiro de 2021, no primeiro dia da volta do recesso parlamentar.

Antes de ser escolhido, Baleia Rossi precisou vencer a resistência da bancada petista, que não queria apoiá-lo por causa do protagonismo do MDB no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. E também convencer Rodrigo Maia que seria o candidato capaz de aglutinar as forças para derrotar o candidato governista e manter a independência da Câmara em relação ao Executivo.

Segundo a CNN Brasil, Maia discutiu o assunto em reunião com o ex-presidente da República, Michel Temer, um dos caciques do MDB, no apartamento dele, em São Paulo, no último sábado (19). Eles conversaram sobre a importância da eleição para o comando da Câmara. O próximo presidente comandará a casa legislativa pelos próximos dois anos, que antecedem as eleições gerais de 2022.

Quem é Baleia Rossi, o candidato de Maia para comandar a Câmara

Líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi é filho de Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Iniciou sua vida política como vereador em Ribeirão Preto, aos 20 anos, em 1993. Foi reeleito em 1996 e 2000, e tem dois mandatos como deputado estadual, em 2002 e 2010. Em 2004, foi derrotado em segundo turno na disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto.

Em 2014, elegeu-se deputado federal, sendo reeleito quatro anos depois. Com apenas dois mandatos na Câmara Federal, foi eleito presidente nacional do partido. O parlamentar é autor da proposta de emenda à Constituição (PEC) 45/19 que trata da reforma tributária em discussão no Congresso.

*Com informações de Gazeta do Povo

Leia mais:

Congresso entra em recesso e deixa pautas pendentes para 2021

Eleição na Câmara é dividida em independência ou elo com Bolsonaro