Delegacia de Combate à Corrupção promove audiências públicas no AM

Manaus - Em pouco mais de dois meses, a Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou duas operações policiais para desbaratar esquemas criminosos contra os cofres públicos. O órgão investiu ainda em ações de conscientização, com trabalhos na capital e interior.



“Temos feito uma ampla divulgação de campanha de combate à corrupção nos municípios do estado do Amazonas”, disse o titular da unidade policial, delegado Guilherme Torres. No período, foram cerca de mil relatos de supostos atos de corrupção contra a administração pública.

Ainda durante o período, duas operações que investigaram esquemas de propina em faturas emitidas no fornecimento de urnas funerárias de serviço público e de venda de cirurgia em hospital público foram deflagradas.

Parcerias

No dia 2 de dezembro, a Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGE) e a Polícia Civil do Estado (PC-AM) assinaram Acordo de Cooperação Técnica e Intercâmbio de Informações, com o intuito de compartilhar banco de dados, informações, sistemas, investigações, apuração de infrações penais, força policial, entre outros.

“Estamos unindo esforços no combate à corrupção. Também estamos andando em conjunto com o Ministério Público do Estado do Amazonas, através do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que é o local que investiga a corrupção e também o crime organizado”, explicou Torres.

Prevenção

Para estreitar laços com a população, a unidade especializada realiza campanha de combate à corrupção, que se estende nos municípios do estado do Amazonas, por meio de audiências públicas. As ações já passaram por Manacapuru, Novo Airão e Iranduba.

“Aproveito para deixar o nosso disque-denúncia, que é o (92) 99450-1929. Nós temos orientado a população sobre como fazer uma denúncia, para onde denunciar. Nós temos tido um amplo debate com os vereadores locais e com a população”.

Missão

A Especializada atua na apuração de todo e qualquer tipo de corrupção e desvio de recursos públicos praticados contra o patrimônio da administração pública estadual e municipal.

