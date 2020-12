David anuncia novos nomes para secretariado e planos contra Covid-19

Almeida se reuniu com dois dos nomes anunciados, em uma coletiva virtual, para anunciar as novas definições | Foto: Divulgação

Manaus - Às vésperas de assumir o cargo, o prefeito eleito David Almeida (Avante) anunciou mais quatro nomes para compor o secretariado municipal, nesta terça-feira (29). Ainda durante a coletiva, que ocorreu de forma virtual para evitar aglomeração de profissionais da imprensa, David destacou que estará empenhado em impor medidas de combate ao coronavírus e no plano de imunização da população manauara.

O bacharel em Direito, em Ciências Militares e Segurança Pública e pós-graduado em Docência do Ensino Superior, tenente William Dias, assumirá a Casa Militar. A educadora, funcionária pública, graduada em Artes pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pós-graduada em Gestão Pública, irmã do prefeito eleito, Dulce Almeida, assumirá o Fundo Manaus Solidária, com o apoio da filha de David, Fernanda Aryel, que trabalhará voluntariamente durante a gestão.

Para assumir a Procuradoria Geral do Município (PGM) foi anunciado o advogado e presidente da seccional amazonense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Amazonas), Marco Aurélio Choy, que atualmente é procurador do município na Procuradoria do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Imobiliário.

O último nome divulgado foi da assistente social, especialista em Gestão das Políticas Sociais, ex-secretária executiva da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS), Jane Mara Silva de Moraes, para assumir o comando da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Questionado se suas escolhas para as chefias das secretarias municipais são estabelecidas em avaliações técnicas ou políticas, Almeida afirmou que tenta balancear os dois pontos e indicar profissionais capazes de trabalhar nos seus referidos cargos. O prefeito eleito destacou ainda que Manaus não aguenta amadorismo, por isso a escolha de profissionais qualificados.

"Estou buscando me cercar de pessoas capazes e competentes. Eu estou buscando mesclar o técnico com o político, até porque eu trabalho com a questão política, sou político e ganhei a eleição com técnicos e políticos. Estou mesclando para que nós possamos ter um time bem coeso e capaz de resolver os problemas da cidade", afirmou.

Ainda sem definir um nome para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Almeida comentou sobre as especulações de Pauderney Avelino, um de seus principais apoiadores durante o período de campanha eleitoral, para assumir a secretaria, mas não chegou a afirmar ou negar que este seria o nome escolhido.

"O Pauderney é um aliado, um amigo, alguém que me ajudou a conquistar a prefeitura. O que estou demorando é em função dessa conversa que eu precisava ter com todos esses nomes que estão envolvidos. Não é uma tarefa das mais fáceis você encontrar uma pessoa adequada para cada área", explicou o prefeito eleito.

Prevenção à Covid-19

Durante a coletiva virtual, Almeida destacou que estará empenhado no combate à Covid-19, em ação integrada com os governos Estadual e Federal e a iniciativa privada. O prefeito eleito já havia anunciado que pretende criar uma cooperação técnica para reativar o hospital de campanha da Faculdade Nilton Lins, diante do aumento do número de casos em Manaus, e afirmou que já viabiliza um plano de imunização no município.

"Antes de assumir nós já estamos agindo, buscando alternativas para abrir mais leitos. Eu solicitei testes para testar a população, nossa intenção é distribuir também medicamentos, azitromicina, ivermectina, vitaminas C, D, todos esses complexos vitamínicos para aumentar a imunidade da população e diminuir a infecção do vírus. Mas tudo isso que nós estamos fazendo, junto com o Governo do Estado e o Federal, não vão surtir efeito se a população continuar em festas, se o povo não manter o distanciamento social. Nós vamos fazer a nossa parte. Inclusive já estamos fazendo uma programação para efetivamente imunizar a população", explicou.

Já anunciados

O auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), Luiz Gonzaga, foi anunciado para assumir a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef). O vice-prefeito eleito de Manaus, Marcos Rotta (DEM), será o secretário municipal de Infraestrutura.

Para a Casa Civil foi indicado o advogado e procurador do estado, Tadeu de Souza Silva. O primeiro secretário estadual do Avante e ex-permissionário da Feira Manaus Moderna, Renato Frota Magalhães, assumirá a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), foi anunciado Sabá Reis; para a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Gomes de Oliveira Júnior; para a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Emerson Quaresma; para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Albuquerque Bezerra; para Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Hussami Hauache Fraxe.

Estará no comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Ademir Stroski; no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Alberto Valente Araújo; na Comissão Municipal de Licitação (CML), Victor Fabian Soares Cipriano; no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins; na secretaria extraordinária, João Mendes da Fonseca Junior (Janjão) e na Manauscult, Alonso Oliveira.

