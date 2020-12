MS envia equipe a Manaus para alinhar ações de combate a Covid-19

Os membros do MS cumprirão agenda em Manaus com o intuito de fortalecer ainda mais os laços entre o Estado e o Governo Federal | Foto: Divulgação

Manaus - Atendendo a solicitação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Governo do Amazonas receberá, na próxima segunda-feira (4), uma equipe do Ministério em Manaus para alinhar ações de fortalecimento da pasta junto ao Estado e ao Município de Manaus, para o enfrentamento da Covid-19.



A programação contemplará reuniões com o governador Wilson Lima e o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, bem como outras autoridades de saúde estaduais e municipais, além de visitas às unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) que estão realizando o atendimento de pacientes com Covid-19.

Estarão presentes a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), Mayra Pinheiro, e os diretores da referida secretaria, Vinícius Azevedo e Alexandre Barbosa.

Os membros do MS cumprirão agenda em Manaus com o intuito de fortalecer ainda mais os laços entre o Estado e o Governo Federal, que desde o início da pandemia têm sido fundamental para o combate ao novo coronavírus, com o envio de força de trabalho, além de insumos e equipamentos para fortalecer a rede.

Recursos

O Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (30), a terceira remessa de respiradores enviados pelo Ministério da Saúde (MS), que serão distribuídos nas unidades da SES-AM para a ampliação de leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. O Estado recebeu 50 aparelhos nesta entrega, que, somada a remessas anteriores, totaliza 150 respiradores ofertados pelo Governo Federal, após articulação do Governo do Estado. Ainda nesta quarta foram entregues 50 monitores, também enviados pelo MS.

Os 50 ventiladores entregues hoje foram obtidos após articulação da SES-AM, paralelamente aos equipamentos que já estavam previstos para a ampliação de leitos, segundo plano de contingência para o Período Sazonal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), iniciado pelo Estado no início de novembro. Desde novembro, o MS já havia enviado ao Amazonas outros cem equipamentos.

O Amazonas também recebeu, nesta quarta-feira 80 monitores do MS, que serão utilizados nas unidades de saúde do Estado.

