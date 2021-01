Prefeito, vice e vereadores de Manaus tomam posse na CMM

David Almeida foi empossado prefeito em cerimônia atípica na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A cerimônia de posse dos 41 vereadores, do prefeito e do vice-prefeito de Manaus, para a gestão dos próximos quatro anos, ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Durante a cerimônia fechada, logo após o juramento, o prefeito discursou sobre seu compromisso com a cidade e afirmou que buscará levar às comunidades de Manaus políticas públicas de inclusão social.

Os vereadores foram os primeiros a realizarem seus juramentos e serem empossados, seguidos pelo prefeito David Almeida (Avante) e pelo vice-prefeito e secretário de infraestrutura do município Marcos Rotta (DEM). A Mesa Diretora estava composta pela filha do prefeito, Fernanda Aryel; pelo vereador Joelson Silva; pelo representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Fausto Jr (MDB).; pelo vice-prefeito, Marcos Rotta, e sua esposa, Tecla Auip Caddah; pelo governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Jorge Chalub.

Além destes, também compuseram a Mesa o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Alberto Rodrigues Júnior; o comandante do 9º Distrito Naval, Ralph da Costa; o arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Steiner; o reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga; o representante do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador eleitoral Fabrício Marques; o defensor-geral do Estado do Amazonas, Ricardo Queiroz; o superintendente da Zona Franca de Manaus, Algacir Polsin; o Procurador-Geral do município, Marco Aurélio Choy e o presidente da Fecomércio, Aderson Frota.

Representação

Em seu primeiro discurso como prefeito, David Almeida saudou todos os vereadores empossados e os membros da Mesa Diretora, e destacou como a sociedade manauara está bem representada, com um parlamento composto por representantes de diversos segmentos sociais, com diferentes origens. O prefeito relembrou que, há 17 anos, nem imaginaria chegar a este momento e reafirmou a importância de ser seguida a Constituição do Estado do Amazonas e a Lei Orgânica do Município.

"Toda a sociedade manauara aqui está representada. Nós temos representantes de bairros, de segmentos, da educação, de taxistas, posso falar aqui de representantes comunitários, e isso faz com que a democracia seja linda. Nós exercemos o poder pela representação e o povo dessa cidade espera muito de todos nós. Eu só tenho a agradecer à minha cidade, ao meu Deus, pois com ele eu conquistei tudo", declarou.

Almeida relembrou ainda das vítimas de Covid-19, especialmente sua mãe, Rosa Maria, que faleceu por complicações da doença há pouco mais de um mês, e pediu um minuto de aplausos por elas.

Baixo orçamento

Ainda em seu discurso, o prefeito destacou que o maior desafio a ser enfrentado será comandar a cidade com um orçamento R$ 600 milhões menor que o do ano anterior e afirmou ainda que implementará o modelo de gestão da iniciativa privada no serviço público, com a definição de metas e fiscalização para a obtenção de resultados positivos. Almeida afirmou que faltam mecanismos de gestão e de cobrança para que os serviços públicos sejam eficientes.

"Temos um desafio muito grande pela frente na nossa prefeitura. O ano é desafiador. Seremos implacáveis com os desperdício, implacáveis com os gastos supérfluos. Temos a obrigação de, com esse orçamento, fazer mais com menos, buscar soluções aos problemas da cidade de Manaus. Eu, Marcos Rotta, nossa equipe, seremos implacáveis com nossos adversários, que são: o mau serviço público, a ineficiência dos serviços públicos, a falta de atendimento na Saúde, o transporte coletivo de péssima qualidade. Vamos buscar instituir metas e cobrar resultados", destacou David.

No decorrer da cerimônia, David Almeida reafirmou que foi criado em um "lar cristão", chamou a filha e o noivo, que começou a tocar um hino de louvor e ela a cantar. "O estado é laico, e essa separação tem que fazer, mas o prefeito pela primeira vez é um cristão, é um crente. E eu não perderia uma oportunidade de agradecer a Deus".

Após a posse, o prefeito seguiu até a sede da Prefeitura de Manaus, localizada na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, para a cerimônia de entrega da chave da cidade de Manaus. Almeida recebeu a chave das mãos do ex-prefeito, Arthur Neto, em um clima amistoso.

Ex-prefeito realizou a entrega da chave ao atual, David Almeida, momento que contou com a presença da ex-primeira-dama e da filha de Almeida, Fernanda Aryel | Foto: Divulgação

Nomeação dos secretários

Todos os 17 secretários indicados pelo prefeito foram nomeados em edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (1º), assim como os diretores de fundações públicas. A posse dos secretários ocorrerá em um outro momento. São eles: o Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, Tadeu de Souza; a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulcineia Almeida; o Secretário Extraordinário, João Mendes Júnior; o Procurador-Geral do Município, Marco Antônio Choy; o Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, William Dias; o Secretário Municipal de Comunicação, Emerson Quaresma e o Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Luiz Gonzaga de Souza.

Além deles, também o Controlador-Geral do Município, Arnaldo Flores; o Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra; a Secretária Municipal de Saúde, Shádia Fraxe; o Secretário Municipal de Educação, Pauderney Avelino; a Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jane de Moraes; o Secretário Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Radyr Gomes Júnior; o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski; o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Magalhães; o Secretário Municipal de Limpeza Urbana, Sebastião Reis e o Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Leia Mais:

Prefeitos eleitos tomam posse em 5.472 municípios e 96 ficam pendentes



David anuncia novos nomes para secretariado e planos contra Covid-19