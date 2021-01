Wilson Lima e David Almeida se reúnem com Ministério da Saúde

O prefeito de Manaus, David Almeida, enfatizou que o município vai somar com o trabalho do Governo do Estado nesta questão | Foto: Lucas Silva

Manaus - O governador Wilson Lima esteve reunido, na manhã desta segunda-feira (04/01), com uma equipe do Ministério da Saúde (MS) e o prefeito de Manaus, David Almeida, no auditório do Hospital Delphina Aziz, onde apresentou as ações do Governo do Estado inseridas no Plano de Contingência de enfrentamento à Covid-19, que devem ser discutidas com a equipe do Governo Federal para adoção de novas estratégias de combate à doença.

“O Ministério da Saúde está montando uma programação para reunir com as equipes técnicas, tanto do Estado quanto da Prefeitura, para que possamos definir alguns protocolos e fluxos, levando em consideração o Plano de Contingência, que é um plano que vem sendo executado desde o pico da pandemia. É uma equipe que vai ficar permanentemente aqui até que tenhamos uma situação estabilizada no estado do Amazonas”, destacou o governador.

Wilson Lima ressaltou que a abertura de novos leitos e a reestruturação da rede estadual de saúde são medidas fundamentais para atender à demanda de casos. Ele reforçou o pedido de apoio à população nesse momento de recrudescimento da pandemia no estado.

“Só nos últimos dois meses nós passamos de 457 leitos para 1.038, todos destinados para pacientes com Covid-19. Agora, os números de internações têm aumentado significativamente. De sábado para domingo, nós tivemos 159 internações, o que é um número muito alto. Se não houver a colaboração de todas as pessoas, entendendo que é preciso evitar aglomerações e respeitar as orientações das autoridades em saúde, vai chegar um momento em que nós não teremos leitos disponíveis para atender aquelas pessoas que forem acometidas pela Covid”, alertou o governador.

Alinhamento

A presença da equipe do Ministério da Saúde no estado faz parte do trabalho de alinhamento das estratégias do Governo Federal com o Governo do Amazonas no enfrentamento à Covid-19. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS, Dra. Mayra Pinheiro, explicou que o objetivo é trocar experiências para a elaboração de novas estratégias de enfrentamento à Covid-19.

“Vamos discutir um plano de contingenciamento que o Ministério da Saúde tem, tendo em vista que o Governo do Estado também já nos apresentou um. A ideia é reunirmos com as comissões técnicas dos três níveis de atenção – a gestão é tripartite – para que possamos decidir juntos em relação a equipamentos, abertura de novos leitos, adoção de novas estratégias na atenção primária. Trouxemos uma série de sugestões que achamos necessárias para que a gente possa agilizar o atendimento e oferecer socorro para a população”, explicou a secretária.

Reforço

O prefeito de Manaus, David Almeida, enfatizou que o município vai somar com o trabalho do Governo do Estado nesta questão.

“Vemos o Governo do Estado abrindo leitos na Fcecon (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado), nas maternidades, no Hospital Tropical, um esforço importante do Governo do Estado e do Governo Federal, e a Prefeitura não vai ficar omissa diante de tudo que está acontecendo. Estamos disponibilizamos nossa mão de obra, nossas carretas móveis, temos aí Casa Civil e Procuradoria do Município, que estão unidas com o Governo do Estado para que encontremos soluções”, destacou Almeida.

*Com informações da assessoria

