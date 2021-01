Emenda de Braga garante R$ 123,5 milhões a municípios do AM

A maior parte dos recursos, mais de R$ 36,3 milhões, foi destinada para o município do Careiro | Foto: Divulgação

Manaus - Dez municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) assinaram, na última segunda-feira (4), contratos no valor global de R$ 123,5 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF) providenciados pelo senador Eduardo Braga (MDB) no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).



Os recursos serão aplicados na requalificação do sistema viário urbano de Autazes, Careiro, Itacoatiara, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, e a implantação em Manacapuru do primeiro projeto de aterro sanitário do Amazonas.

A assinatura dos contratos aconteceu no auditório da sede da Caixa, na avenida Ramos Ferreira, no Centro, e atendeu todos os protocolos de segurança indicados pelas autoridades de saúde para o combate ao coronavírus.

No local, todos os convidados tiveram que passar pelo procedimento de aferimento da pressão arterial e cumpriram as recomendações do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.

O evento contou com a participação do senador Eduardo Braga, superintendente executivo de Governo, Jardel Bentes e do gerente de Filial da Caixa, Hamilton Bandeira.

Os prefeitos de Autazes, Andreson Cavalcante; do Careiro, Nathan Macena; de Itapiranga, Danise Lima; de Manacapuru, Beto D’Angelo; de Manaquiri, Jair Souto; de Novo Airão, Frederico Jr; de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes e de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, também estiveram presentes.

O senador Eduardo disse que todo o volume dos recursos contratados com a Caixa vai garantir melhorias significativas para os dez municípios e citou como exemplo a implantação do primeiro projeto de aterro sanitário da Região Metropolitana em Manacapuru. “Esse vai ser um aterro sanitário modelo para o Estado, e vai gerar melhorias no sistema de saúde e no paisagismo da cidade”, disse Braga, que agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro do MDR, Rogério Marinho, por atender as demandas do Amazonas.

Mais ruas

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Angelo, informou que, além do aterro sanitário, os recursos também serão aplicados em obras de pavimentação de ruas dos bairros Deus é Fiel, Dona Ely e Novo Horizonte. “Com essas obras vamos gerar benefícios para toda a população do município”, disse.

Ele lembrou que no ano passado, com a ajuda do senador Eduardo, a prefeitura asfaltou 40 quilômetros de ruas e avenidas na cidade.

A maior parte dos recursos, mais de R$ 36,3 milhões, foi destinada para o município do Careiro. Segundo o prefeito Nathan Macena, serão realizadas obras de pavimentação de ramais do Caapiranga, São João e Brasil, além de vias da comunidade do Purupuru, onde residem mais de 3 mil famílias. “Vamos levar melhorias para o nosso povo e contando sempre com a ajuda do senador Eduardo Braga”, disse Macena.

O prefeito lembrou que, no mês passado, Careiro também foi contemplado com dois convênios com o Instituto Nacional de Colonização Agrária (Incra), no valor de mais de R$ 6,779 milhões, também indicados pelo senador Eduardo. Nathan Macena disse que esse recurso será aplicado em obras de pavimentação dos Ramal do 14 e a vicinal do Panelão.

Em Autazes, segundo prefeito Andreson Cavalcante, o recurso de R$ 9,5 milhões será aplicado em pavimentação de vias dos bairros Jair Menezes, Cidade Nova II e a conclusão de obras de vias do bairro Gilberto Mestrinho. “Vamos também realizar a concretagem de vias das comunidades de Urucurituba e do Novo Mastro, e com isso dar uma requalificação no sistema viário do nosso município”, informou Cavalcante.

