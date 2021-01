Em um ano, deputados estaduais realizaram 214 reuniões na Aleam

| Foto: Divulgação

Manaus - Em 2020, ano marcada pela pandemia do novo coronavírus que ainda assola do Amazonas, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizaram 214 reuniões ordinárias ao longo do ano passado. Ao todo, foram 14 reuniões presenciais, 71 virtuais e 129 híbridas para discutir, principalmente, Projetos de Lei (PLs) de combate a pandemia no estado.

De acordo com o Relatório de Atividade Legislativa relativo à 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que compreende o período de 05/02/2020 a 17/12/2020, as reuniões plenárias do 1º semestre aconteceram de forma presencial até o dia 18 de março.

A partir dessa data, conforme o Ato da Mesa Diretora n°8, as atividades do poder legislativo passaram a ser realizadas de maneira virtual, para prevenir a infecção e propagação da Covid-19. O procedimento continuou até o dia 7 de julho, com a retomada das sessões de forma híbrida, quando os deputados puderam optar por participar da reunião de forma presencial, no Plenário Ruy Araújo, ou por videoconferência.

Para o então presidente da Aleam, deputado Josué Neto (Patriota), a Casa realizou um grande ano apesar de todas as dificuldades e produziu além do esperado. “Mantivemos os trabalhos e contribuímos com leis e ações que ajudaram a resguardar os direitos e a saúde da população. Aprovamos com o apoio da maioria dos deputados, destinamos mais de R$ 33 milhões, em emendas, para ações de combate a Covid-19, e fizemos doações de EPIs, álcool gel e alimentos para instituições carentes por meio de contribuições dos servidores do Legislativo”, relembrou.

“Em 2021 teremos novos colegas deputados, uma nova formação no Parlamento, e por isso temos expectativas de mudanças para melhor”, concluiu Josué.

O deputado Sinésio Campos (PT) avaliou os números de sessões de maneira positiva e adiantou que a Assembleia continuará dando andamento às atividades, como as Sessões híbridas e on-line. “Os trabalhos não devem parar e nosso mandato continua a serviço do povo, ainda mais em um momento tão difícil que todos estamos passando”, destacou.

*Com informações da assessoria

