Deputado formaliza pedido ao Governo para equipar hospital da PM

Manaus - O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (PL) formalizou pedido ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para que o hospital da Polícia Militar (HPM-AM), seja equipado para atender os policiais e bombeiros militares que apresentarem sintomas da Covid-19.

Cabo Maciel defende que seja aberto um protocolo de treinamento clínico, capacitação e preparação do espaço com instalação de mais leitos para atender os servidores da segurança pública, que estão expostos a contaminação do coronavírus.

O parlamentar oficializou ao secretário da SES, Marcellus Campelo para que estude com urgência a possibilidade de equipar o HPM-AM, para atender os policiais e bombeiros militares do Amazonas.

