CMM prorroga suspensão do atendimento presencial até 31 de março

Manaus - O atendimento presencial na Câmara Municipal de Manaus (CMM) deve continuar suspenso até o dia 31 de março. De acordo com a direção do parlamento municipal, a medida tem por objetivo resguardar a saúde dos trabalhadores e também da população, diante do aumento dos casos de contaminação pela Covid-19 na capital.



Assinado pelo presidente David Reis (Avante), o Ato da Mesa Diretora 001/2021, publicado na edição do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal na quarta-feira (6), segue as orientações das autoridades de saúde, do governo do Estado, Prefeitura de Manaus e do Governo Federal.

“A situação requer medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, para evitar o agravamento dos danos à saúde pública, em consequência da disseminação da covid-19. Estamos todos enlutados com a perda de centenas de vidas, com o sofrimento de famílias que vivem em estado de apreensão por seus entes queridos internados nos hospitais, muitos em estágio grave”, destaca o presidente da Câmara, vereador David Reis.

De acordo com o decreto legislativo, o primeiro editado pela nova Mesa Diretora da Câmara, os gabinetes dos vereadores passaram a funcionar com equipe reduzida no trabalho presencial e observando todas as orientações de segurança dos órgãos de saúde.

Nos casos em que o atendimento só possa ser feito presencialmente, o interessado deverá solicitar autorização junto ao gestor da área e este, por sua vez, submeterá o caso a avaliação do presidente da Casa, David Reis.

O recebimento de documentos está sendo feito apenas por meio digital, no endereço eletrônico [email protected]

Excepcionalmente, em caso de inviabilidade técnica para encaminhamento da demanda virtualmente, o interessado deverá entrar em contato com a diretoria geral da CMM, por meio do endereço eletrônico [email protected], para ajustar como se dará a entrega, ou ainda pelo telefone (92) 3303-2766.

O decreto legislativo também acompanha a determinação da prefeitura de Manaus em relação a treinamentos, cursos e eventos coletivos, que estão proibidos na cidade, enquanto permanecer a situação de emergência, decretada em razão do agravamento da pandemia da covid-19.

O teletrabalho foi implantado na CMM em março do ano passado, no início da pandemia, quando a maioria dos servidores e funcionários comissionados para a trabalhar em casa e as sessões da Casa passaram a ser virtuais.

