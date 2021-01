Ministro da Saúde visita Manaus para alinhar ações contra pandemia

No início do mês, representantes do Ministério da Saúde estiveram na capital realizando visitas técnicas em hospitais | Foto: Maurilio Rodrigues

Manaus - Após o aumento no número de morte causadas pela Covid-19 no Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello visitará a capital amazonense nesta segunda-feira (11). Em outros temas que devem ser discutidos pelo ministro, junto ao governador Wilson Lima (PSC) e o prefeito David Almeida (Avante), está o plano de vacinação, previsto para iniciar ainda este mês no estado.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (6) pelo governador Wilson Lima (PSC) após reunião com o ministro em Brasília. “O ministro desembarca com sua equipe no Estado para discutir o cenário da Covid, apresentar uma alternativa de ampliação, inclusive usando as estruturas que nós temos, como o Hospital Getúlio Vargas. Vamos discutir o plano de imunização do Amazonas, o plano de vacinação, levando em consideração que o estado do Amazonas talvez seja o mais complexo no que diz respeito à logística, sobretudo, para fazer com que a vacinação chegue aos indígenas”, comentou Wilson Lima.

Segundo o governador, não há mais vagas disponíveis na rede privada de Manaus. Agora, o plano de contingência do Governo do Estado é abrir 75 leitos de UTI e 120 clínicos até o dia 13 deste mês, quando as autoridades locais preveem um novo pico da doença após as festas de fim de ano.

Em Brasília, Lima afirmou ainda que o Ministro se comprometeu a enviar respiradores e custear a contratação de equipes de saúde para estes espaços. O governador disse que a rede própria do SUS será ampliada, pois não há tempo para construção de hospitais de campanha.

No início do mês, representantes do Ministério da Saúde estiveram em Manaus realizando visitas técnicas a cinco hospitais de atendimento a pacientes com Covid-19 e na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Na programação, a equipe fiscalizou os principais hospitais que atendem pacientes infectados pela doença, Delphina Aziz, 28 de Agosto, Getúlio Vargas, João Lúcio, Platão Araújo e a Cema.

Vacina

Em reunião com o governador, o ministro da Saúde afirmou ainda que a perspectiva para a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus no país comece até o dia 20 de janeiro. A população amazonense deve ser o primeiro estado a receber a imunização.

"A vacinação é nossa esperança, o Brasil todo nessa expectativa. A perspectiva que o ministro me deu é que, se tudo andar dentro do previsto, até 20 de janeiro deve começar a distribuição em todo o país", contou Lima, que disse ainda que uma equipe do ministério se comprometeu a visitar o Amazonas no dia 11 para discutir a logística de vacinação.

Leia mais:

Pazuello garante envio de equipamentos para saúde do Amazonas

Ministro prevê distribuir vacina até dia 20, diz Wilson após reunião