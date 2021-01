Eduardo Braga destaca mais um avanço rumo à pavimentação da BR-319

Desde 2020, defensores da BR-319, como o senador Eduardo Braga, têm registrado uma série de conquistas | Foto: Paulo Emílio

Manaus - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) comemorou nas suas redes sociais, nesta semana, mais um avanço rumo à pavimentação do “trecho do meio”, entre os quilômetros 250 e 655, da BR-319: o aviso de licitação para que seja contratada uma empresa responsável pela elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A vencedora do certame terá, ainda, a missão de fazer o inventário florestal, projeto arqueológico, estudos de malária, executar campanhas de fauna e, segundo o edital, “demais obrigações ambientais necessárias à obtenção da Licença de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)” da extensão.

Desde 2020, defensores da BR-319, como o senador Eduardo Braga, têm registrado uma série de conquistas que permitirão a execução de obras essenciais para garantir o tráfego na rodovia.

A mais recente delas, celebrada há menos de um mês, foi a formalização do contrato para pavimentação do lote “Charlie”, entre os quilômetros 198 e 250. “O sonho começa a se tornar realidade. Tantos anos de luta, mas que agora começam a dar resultado. Mais do que uma estrada é um caminho de vitória e esperança para o nosso Amazonas. Essa é uma conquista de todos nós!”, afirmou o parlamentar na ocasião.

O termo do acordo, fechado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o consórcio Tecon/Ardo/RC., prevê a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras para reconstrução do trecho. Com o investimento de R$ 165,7 milhões, o empreendimento deve ser realizado em 1.080 dias.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Wilson diz que pavimentação da BR-319 representa conquista para povo

No AM, reconstrução da BR-319 pode melhorar a economia da região