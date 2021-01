Deputada destina salário de janeiro para compra de oxigênio em Manaus

De acordo com Joana Darc, o valor poderá ajudar com cerca de 40 cilindros recarregados | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL) abrirá mão de 100% de seu salário como parlamentar neste mês de janeiro e doará para compra de recargas de cilindros de oxigênio para hospitais e unidades de saúde de Manaus. “Usarei o valor integral do meu salário de janeiro para doar recarga aos cilindros de oxigênio que estão vazios nos hospitais e SPAs. Sei que o problema é encontrar onde abastecer, mas contarei com a ajuda de vocês nessa questão”, anunciou Joana.

As recargas doadas pela parlamentar também irão ajudar pessoas com deficiência que usam oxigênio em casa e já não conseguem mais recarga devido a escassez do produto nos últimos dias na cidade. “Também ajudarei as pessoas com deficiência que usam oxigênio de forma contínua em suas casas e que são carentes, pois as empresas não estão mais em condições de atender a demanda”, contou a deputada.

De acordo com Joana Darc, o valor poderá ajudar com cerca de 40 cilindros recarregados. “Caso se mantenham os valores de mercado, vamos conseguir recarregar um pouco mais de 40 cilindros. De mãos dadas, todos nós podemos doar algo nesse momento tão difícil para todos”, explicou a parlamentar.

Joana Darc ressaltou ainda que o momento é para ajudar. “O momento é de solidariedade, e a prioridade é que a gente possa conseguir dar suporte para essas pessoas que precisam neste momento tão difícil para todos nós do estado do Amazonas”, destacou Darc.

Outras ações

No primeiro pico da pandemia no Amazonas, Joana Darc (PL) desenvolveu algumas ações para ajudar a população. A parlamentar abriu mão de 50% de seu salário como parlamentar durante os três primeiros meses da pandemia no estado e doou para projetos sociais de ajuda a pessoas e animais para confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Bancada feminina cresce na Aleam e deputadas alinham pautas

Deputada destaca políticas para PCDs e para causa animal