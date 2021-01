Especialistas alertam para disseminação de nova cepa a outros estados

Segundo os profissionais, o risco de que a nova cepa chegue a outros estados brasileiros é grande e poderia ser evitado | Foto: Reprodução

Manaus - Nos últimos dias, o Amazonas tem sofrido com o colapso na Saúde causado pelo aumento expressivo nos casos de Covid-19. Nesta última semana, diversos hospitais e unidades de saúde da capital amazonense e de municípios do interior passaram por momentos de tensão com a falta de oxigênio medicinal usado tanto em pacientes infectados pelo vírus, quanto em pacientes internados por outros motivos, além de crianças.

Dias antes do primeiro momento em que ocorreu a falta do gás, o Ministério de Saúde do Japão identificou uma nova cepa do vírus em viajantes que haviam passado uma temporada no Amazonas. A descoberta foi apontada por cientistas como um dos principais motivos da segunda onda de casos no estado.

O Amazonas tem sofrido com a falta de oxigênio medicinal nos últimos dias | Foto: Divulgação

Os médicos infectologistas Ana Galdina, coordenadora da comissão de controle de infecção da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam); José Davi Urbaez, diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal; Juan Miguel Villalobos-Salcedo, do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (Cepem) e pesquisador em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz - Rondônia (Fiocruz-RO); e o epidemiologista Jensem Orellana, da Fiocruz-Amazônia, responderam algumas perguntas relacionadas à nova cepa do vírus no estado e à vacina.

EM TEMPO - A população está na expectativa para o início do processo de imunização no Brasil, para que as coisas "voltem ao normal". A vacina é a garantia de que o cidadão não seja contaminado pelo vírus?

José Davi Urbaez - É muito cedo para pensarmos dessa forma. Ainda não se sabe quanto tempo a vacina vai fornecer de proteção. É uma grande notícia, é um otimismo, mas a pandemia vai continuar por muito tempo. A gente pode imaginar 2021 inteiro combatendo o coronavírus, talvez 2022. Por que não é só termos a vacina, é termos as pessoas vacinadas.

O desenvolvimento de anticorpos, de células que nos defendem, leva um tempo, naturalmente entre 10 a 15 dias, em que começa a ter os efeito dos anticorpos. Para isso ser completado, tem que ter as duas doses.

EM TEMPO - Como o senhor anteviu, com tanta antecedência, o colapso que culminaria na falta de oxigênio nos hospitais nesta semana?

Jesem Orellana - Nós começamos a visualizar os primeiros sinais da segunda onda já na primeira quinzena de agosto de 2020, quando percebemos que ocorreu uma reversão da queda de casos. A curva epidêmica vinha com um padrão de queda, estabilizou e começou a subir. Foi o primeiro sinal, mas muitos ignoraram.

Em setembro a situação piorou. Estávamos em contato com Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde e recomendamos o lockdown. Fomos muito criticados, mas conseguimos convencer o ex-prefeito, Arthur Virgílio Neto, que propôs a medida ao governador Wilson Lima. Mas não durou 24 horas essa decisão.

Depois que o presidente Bolsonaro classificou a medida como absurda, o governador a descartou totalmente. E tivemos um agravante sério de má ciência quando um grupo de pesquisadores publicou um artigo dizendo que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho. Fizemos um comentário técnico do artigo apontando os erros, mas ele nunca foi retratado. Isso circulou pelo meio político, nas mesas de bar. A partir dali a população relaxou e o final da história é esse que vimos nos últimos dias de completo colapso.

EM TEMPO - Esta nova cepa identificada há poucos dias no estado pode ter ocasionado essa explosão no número de casos?

Jesem Orellana - Apesar de todo esse contexto de relaxamento da população em relação aos cuidados, acreditamos que esta nova cepa é a explicação mais plausível para um crescimento tão explosivo, considerando o histórico de Manaus. Porque esse tipo de explosão é aceita quando toda a população é considerada suscetível ao novo vírus. Mas essa disseminação que estamos vendo, num contexto em que pelo menos 30% a 40% da população já tinha sido exposta ao coronavírus, só pode ser porque a nova cepa se programa muito mais rapidamente que todas as 11 variantes que circularam anteriormente na região.

Epidemiologista acredita que a nova cepa é a explicação mais plausível para o crescimento explosivo no Amazonas | Foto: Reprodução

Ainda estamos investigando se de fato ela é mais contagiosa, mas as mutações que observamos são muito parecidas com as vistas no Reino Unido e na África do Sul em novas cepas que também se mostraram mais fáceis de serem transmitidas.

E a pior consequência – além das centenas de mortes que aconteceram nos últimos seis dias e as milhares que ainda devem acontecer nos próximos – é a possibilidade de disseminar essa nova cepa Brasil afora, porque estamos mandando dezenas de pacientes daqui para outros estados.

EM TEMPO - O que ainda pode ser feito para tentar conter o aumento no número de mortes e a propagação expressiva do vírus?

Jesem Orellana - De imediato, honestamente, não tem nada a ser feito além de pelo menos manter o suprimento de oxigênio. Essas mortes de hoje são resultado de infecções de pelo menos 15 dias atrás. Pelos próximos dias ainda as infecções das últimas semanas vão continuar aumentando a demanda dos hospitais. E vamos precisar de muito oxigênio.

Em abril e maio do ano passado, que tinha sido o pico dos casos em Manaus, tivemos um consumo X de oxigênio. Neste começo de janeiro foi duas a três vezes superior. Só isso já dá uma ideia do caos. Além disso, uma quantidade grande de pessoas ficou com um consumo irregular de oxigênio nos últimos dias.

Com isso elas evoluíram negativamente. Se consumiam 1 litro antes do colapso, agora vão precisar de 1,5. A situação delas piorou. As pessoas se asfixiaram no hospital, mas já estavam também morrendo em casa asfixiadas por falta de leito. Foi o recorde de mortes em domicílio nos últimos sete dias. Ambulâncias pegando corpos ou pessoas quase mortas em casa.

EM TEMPO - O consumo maior de líquidos é uma medida eficaz na prevenção do coronavírus?

Juan Miguel Villalobos-Salcedo - Líquidos são muito importantes para manter a boa hidratação do organismo e essa boa hidratação se traduz em diferentes formas que a defesa natural do organismo trabalha. Então, as mucosas respiratórias de nariz e garganta precisam estar umidificadas para que os mecanismos de defesa, como o batimento ciliar e a camada de muco que protege a superfície estejam íntegros.

Quanto mais se mantém essa integridade, melhor será a defesa do nosso organismo. Vale lembrar que em regiões que possuem diferentes estações e, especificamente, no inverno - em que as pessoas ficam muito mais restritas, por conta da umidade - as mucosas ficam mais expostas a adquirir diferentes patologias.

EM TEMPO - Com a emergência da falta de oxigênios, muitos pacientes foram levados a outros estados. Isso pode realmente resultar na propagação da nova cepa descoberta no Amazonas?

Ana Galdina - Não acho que a transferência seja a melhor decisão com essa variante. Quando se leva pacientes infectados para outros estados, o risco de distribuir a cepa é muito maior. Tem a questão humanitária também. Os parentes já não podem ver o paciente no hospital e agora vão ver os doentes irem para outros estados sem condições de acompanhá-los.

" É tão surreal você tentar tratar as pessoas e vê-las asfixiarem na sua frente. É surreal e catastrófico " Ana Galdina, coordenadora da comissão de controle de infecção do Hemoam

O mesmo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) que leva pacientes não pode trazer o oxigênio? São estados que, em breve, passarão por isso que estamos passando aqui. Eu nunca pensei, nos meus piores pesadelos, de passar por uma situação dessas. É tão surreal você tentar tratar as pessoas e vê-las asfixiarem na sua frente. É surreal e catastrófico.

