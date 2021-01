Deputado presta apoio a familiares de pacientes de Covid-19 em Manaus

Ao todo, quatro familiares de pacientes amazonenses estão sendo assistidos pela equipe do deputado na capital federal | Foto: Euzivaldo Queiroz

Manaus - A crise nos hospitais públicos de Manaus ocasionados pela falta de oxigênio insuficiente para atender à crescente demanda de pacientes com Covid-19, fez com que muitos pacientes fossem transferidos para outras cidades brasileiras.

Muitos familiares ficaram apreensivos e lutaram para conseguir o translado e hospedagem para ficar nessas cidades a fim de acompanhar o familiar doente. Iniciou uma saga por apoio e doações.

O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) está empenhado em prestar apoio aos familiares de pacientes transferidos para a cidade de Brasília, onde reside devido ao trabalho na Câmara dos Deputados.

"Eu sou cristão e ajudar as pessoas que mais precisam é a maior missão da minha vida. Não poderia deixar de reunir meus amigos para prestar apoio aos familiares dos pacientes. Eu peço que se você pode, mesmo com pouco, ajude", disse o Capitão.

Ao todo, quatro familiares de pacientes amazonenses estão sendo assistidos pela equipe do deputado na capital federal. Além de ajuda na emissão de passagens aéreas, as famílias estão sendo atendidas com locomoção, hospedagem e alimentação.

"Eu não pretendo divulgar todas as ações, mas nas redes sociais muitas pessoas têm perguntado o que estou fazendo para ajudar a população nessa crise. Então decidimos prestar conta disso ao povo", ressaltou Alberto Neto.

Infelizmente, uma paciente transferida para Brasília morreu em decorrência da doença. A equipe do deputado prestou auxílio para o traslado do corpo para Manaus e o retorno da filha da vítima, que havia acompanhado a mãe.

Hospitais em Manaus

O deputado, juntamente com toda equipe do gabinete em Manaus, prestou apoio, durante toda semana, aos pacientes que necessitam de oxigênio para sobreviver.

A equipe do parlamentar esteve nos principais hospitais da capital onde fez a doação de 30 cilindros de oxigênio, luvas, batas, álcool em gel, e outros materiais.

Todas as doações foram realizadas em parceria com amigos, familiares e empresários que se uniram à equipe do deputado para ajudar a população.

Também houve distribuição de lanches e sopa na porta das unidades, doação de cesta básica, atendimento a pessoas que buscaram auxílio e locomoção para recarregar balas de oxigênio.

Interior

O município de Itacoatiara também sofreu com a falta de oxigênio para os pacientes. O deputado conseguiu articular a entrega de um carregamento destinado ao hospital, além de doação de EPIs.

Outra articulação importante foi para tranferir pacientes de Manacapuru para Manaus e de Parintins para unidades de saúde em Manaus e Belém (PA).

Policias precisam ser prioridade

O deputado federal Capitão Alberto Neto enviou, nesta segunda-feira (17), um ofício ao governador do Amazonas, Wilson Lima, sugerindo uma readaptação dos profissionais da Segurança Pública no plano de vacinação no estado.

Alberto Neto ressalta que os policiais estão na linha de frente do cumprimento do Decreto que determina o toque de recolher, o fechamento do comércio e está sendo fundamental na escolta de oxigênio durante a crise que atinge a Saúde em Manaus.

O parlamentar sugere que os policiais sejam realocados da quarta fase para primeira fase da campanha de vacinação contra Covid-19, a fim de evitar mais baixas na corporação, com casos positivos e mortes causadas pela doença.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Após eleição de Bolsonaro, militares ganham força política no Brasil

Acompanhado da família, Alberto Neto vota no Centro de Manaus