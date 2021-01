Deputados defendem vacinação de PCDs como prioridade no Amazonas

No documento, a parlamentar ressaltou que é necessário adequar o plano de vacinação à realidade local | Foto: Reprodução

Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL) e o deputado estadual Carlinhos Bessa encaminharam documentos, na terça-feira (19), solicitando e enfatizando a necessidade de pessoas com deficiência e doenças raras serem consideradas parte do grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas.

Joana Darc encaminhou ao Governo do Estado, ofício para solicitar que as pessoas com deficiência façam parte do grupo prioritário no Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, nas primeiras fases da vacinação no estado.

"Há uma histórica exclusão social, política e econômica das pessoas com deficiência, mas sim de falhas de uma construção social que até o presente momento não foi totalmente capaz de incluí-la em sua especificidade. Neste contexto, considero essencial a inclusão das pessoas com deficiência no grupo de risco, pois em muitos casos, são pessoas acometidas por comorbidades e até funcionalidades que requerem cuidados. Na maioria dos casos, são pessoas que necessitam do cuidado de um cuidador ou responsável, de forma que o contato constante com essas pessoas se apresenta como um fator de aumento de risco para a contaminação pela Covid-19", justificou a deputada.

No documento, a parlamentar ressaltou que é necessário adequar o plano de vacinação à realidade local do estado e do município para atender esta demanda.

Já Carlinhos Bessa, durante Sessão Plenária extraordinária, solicitou - por meio de requerimento de indicação - a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário através do programa inicial de vacinação a ser realizado pela Secretaria de Saúde do Amazonas (Ses-AM).

De acordo com o parlamentar, as pessoas com deficiência enfrentam maior dificuldade no acesso à saúde. “Em razão da dificuldade de locomoção, inacessibilidade dos transportes públicos e de informações, o Poder Público precisa reconhecer as pessoas com deficiência como vulneráveis e adotar medidas para protegê-las em caso de situações de risco ou calamidade pública, como a que estamos vivenciando no Amazonas”, defendeu Bessa.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Deputada destina salário de janeiro para compra de oxigênio em Manaus

Deputada destaca políticas para PCDs e para causa animal