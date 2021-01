Deputada defende repasse integral do FTI aos municípios do interior

Mais de R$ 163,9 milhões foram repassados ao interior, por meio do FTI | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual, Dra. Mayara Pinheiro Reis (PP), defendeu que os municípios do interior recebam o repasse integral do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas). A declaração foi dada durante a sessão extraordinária virtual, realizada na terça-feira(19).

Gestões anteriores usaram os recursos do FTI na saúde, mas pela primeira vez os valores foram destinados diretamente aos 61 municípios do interior do Amazonas. Uma defesa da deputada Mayara junto a Assembleia Legislativa e Governo do Amazonas, que viabilizou os repasses.

"Sou favorável que a gente aumente o repasse e coloque todo o FTI à disposição dos municípios do interior. Só assim os prefeitos vão conseguir construir suas maternidades, fortalecer seus hospitais, investir em alta complexidade, já que o Governo do Estado tinha condições para fazer isso e não o fez até então", afirmou.

Mais de R$ 163,9 milhões foram repassados ao interior, por meio do FTI. Em 2020, os municípios receberam R$ 76,4 milhões, uma verba extremamente necessária que auxiliou as prefeituras no combate à Covid-19. Para conferir quanto recebeu cada município em 2020, basta clicar aqui .

