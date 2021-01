Com Biden no poder, Brasil sofrerá pressão por preservação da Amazônia

Apoiador de Trump, Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a comentar a posse do novo presidente americano | Foto: Divulgação

Manaus - A posse do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, realizada na quarta-feira (20), deu luz à possível pressão que o governo brasileiro poderá sofrer quanto à preservação da Amazônia. Caso a política negacionista de Jair Bolsonaro (sem partido) prossiga, quem já minimizou o crescente desmatamento e as queimadas no bioma, as relações comerciais com o país poderão sofrer um forte abalo e, segundo especialista, a população é quem sofrerá os efeitos.

Em um dos debates presidenciais, no ano passado, Biden propôs a oferta de US$ 20 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 112 bilhões, em união a outros países, para a preservação da floresta amazônica. "A floresta tropical no Brasil está sendo destruída. Parem e, se não fizerem isso, existirão consequências econômicas significativas", disse, indicando retaliações ao país.

Agora eleito, a expectativa é que ele retome acordos mundiais para preservação ambiental, como o acordo de Paris, e que cumpra sua proposta de cobrar ações de preservação da Amazônia ao governo brasileiro.

Para o cientista político e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (CORI-OAB/AM), Helso Ribeiro, se o Brasil continuar a aumentar o número de queimadas e desmatamento, e se descuidar quanto à preservação do bioma, vetos e sanções comerciais podem prejudicar o país.

"Foi a primeira vez desde o presidente Jimmy Carter que, durante o debate presidencial, já colocou essa proposta como um dos nortes da relação dele, a questão ambiental. Ele [Joe Biden] falou, de fato, desse trabalho visando diminuir as queimadas, o ataque à floresta. É bom lembrar que quando se fala da Amazônia, se fala de nove países. Os Estados Unidos representam o segundo parceiro econômico do Brasil, então o que eles compram da gente, principalmente de manufaturado, é digno de aplauso. A nossa balança comercial é bem favorável, nós vendemos bem mais para eles do que eles para nós. Talvez, caso o cuidado com a questão ambiental não seja uma tônica, pode ser que parcerias deixem de ser privilegiadas", destacou.

Desde 2019, quando assumiu a Presidência do Brasil, Jair Bolsonaro tem assegurado políticas e discursos nocivos à Amazônia e ao meio ambiente, que ameaçam a preservação de um dos biomas mais ricos do mundo. Além disso, o presidente chegou a se desentender com 14 líderes de diferentes países e o resultado disso já pode ser comprovado.

No início deste ano, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que comprar a soja brasileira seria incentivar o desmatamento e indicou interesse em começar a utilizar o que for produzido no continente europeu. A afirmação foi rebatida pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) que explicou que a soja produzida no bioma é livre de desmatamento desde 2008.

Também não é segredo que Bolsonaro mantinha uma relação de apoio aos discursos extremistas do ex-presidente americano Donald Trump e se mostrou descontente quanto à eleição de Biden. De acordo com Helso Ribeiro, quem mais pode sofrer com os reflexos dessa relação tempestuosa entre os governos brasileiro e americano é a população mais pobre.

"Sempre que algum país promove algum tipo de retaliação, de sanção, contra outro país, o primeiro a sofrer é a sociedade civil, principalmente as pessoas mais carentes, os exemplos mundiais mostram isso. Eu entendo que em um primeiro momento não há um boicote acentuado, talvez os Estados Unidos vá voltar ao acordo de Paris, por exemplo, que ele tinha saído", destacou.

Leia Mais:

Bolsonaro: 'O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada'

Vídeo: 'Querem subsídios', diz Bolsonaro sobre saída da Ford do Brasil