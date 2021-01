Eduardo Braga defende aprovação da carteira digital de vacinação

A carteira digital estabelece medidas de controle, segurança e transparência no processo de imunização no país | Foto: Vagner Carvalho

Manaus - Diante de inúmeras denúncias de desvios de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil para privilegiar a imunização de grupos não prioritários, o senador Eduardo Braga (MDB/AM), voltou a defender a aprovação do projeto de lei nº 5.217/2020 de sua autoria, que tramita na Câmara Federal. A proposta cria a carteira digital de vacinação e o rastreamento do produto na Campanha Nacional de Imunização (PNI) sob responsabilidade do Ministério da Saúde.

O PL foi aprovado pelo Senado no dia 15 de dezembro passado. A carteira digital estabelece medidas de controle, segurança e transparência no processo de imunização no país. O rastreamento refere-se à cadeia de movimentação dos produtos utilizados no programa nacional, da origem ao consumo, abrangendo as etapas de fabricação, importação, distribuição, transporte, armazenagem e dispensação.

Um dos objetivos da proposta é evitar a interferência na autonomia de estados e no PNI, assim como garantir transparência à distribuição territorial das vacinas no Brasil. A carteira de vacinação digital conterá a identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes, os fabricantes e lotes das vacinas e dos soros utilizados e os eventuais efeitos colaterais identificados.

Desde o início da distribuição da vacina, a imprensa vem divulgando notícias de desvio de doses do imunizante para privilegiar funcionários públicos e personalidades políticas que estão fora dos grupos prioritários estabelecidos pelo PNI.

Em suas redes sociais, o senador Eduardo Braga disse que mais do que nunca, se faz necessária a Câmara aprovar o PL 2.517 para garantir mais transparência na distribuição de vacinas no Brasil. “Só assim, com total transparência pública, será possível garantir a vacina contra a Covid-19, neste momento, aos grupos prioritários”, disse o parlamentar do MDB.

O senador voltou a lamentar a falta de oxigênio medicinal nas unidades de saúde de Manaus e do interior, e o grande avanço da doença no Amazonas, que nesta semana ultrapassou mais de 6,2 mil mortes e 240 mil infectados. Na quarta-feira (20/01), o Estado registrou o recorde de mais de 5 mil casos confirmados de Covid-19, e 148 óbitos.

