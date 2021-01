Pedido de impeachment de Bolsonaro foca na falta de oxigênio no Norte

A pressão por pedidos de impedimento do presidente se intensificou em virtude do agravamento da pandemia | Foto: Hugo Barreto

Manaus - O pedido coletivo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) formulado por Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT vai incluir, além do episódio do colapso da saúde no Amazonas, a situação de mortes por falta de oxigênio no Pará. A peça também vai conter o dado de que o Governo Federal sabia da situação crítica de escassez de oxigênio nos hospitais desde o dia 8 de janeiro, seis dias antes de pessoas começarem a morrer asfixiadas em Manaus.

De acordo com o gabinete do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a peça está sendo redigida e deverá ser entregue ainda essa semana. Parlamentares da Rede ainda tentam reunir assinaturas para a criação de uma CPI e de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Coronavírus para "apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da covid-19 no Brasil".

A pressão por pedidos de impedimento do presidente - já são 61 pedidos protocolados na Câmara - se intensificou em virtude do agravamento do combate ao coronavírus e da insistência do mandatário em apostar no tratamento precoce contra a covid-19, com remédios sem eficácia comprovada, em detrimento da campanha de vacinação.

Na semana passada, movimentos sociais, políticos e celebridades aderiram a panelaços anti-Bolsonaro realizados nas principais cidades do País. A iniciativa ganhou inclusive a adesão do apresentador Luciano Huck, um potencial presidenciável em 2022. Antes da formulação do pedido conjunto, partidos da oposição já haviam elaborado e entregue solicitações próprias do impedimento do presidente.

"Esse pedido não pode ter barreira (ideológica). Isso é PT, PCdoB, Cidadania Se amanhã o PSDB ou o próprio DEM quiserem (participar), acho que não pode ter barreira ideológica. A pauta tem que unir todo mundo", afirmou ao Estadão Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, sigla que custou a se reaproximar do PT depois das eleições de 2018.

Mais de cem deputados apoiam o impeachment do presidente

Monitoramento feito pelas redes sociais dos parlamentares aponta que 110 dos 513 deputados já se manifestaram favoravelmente ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o site Placar do Impeachment, que faz a atualização dos dados, 55 já se posicionaram contrariamente a uma eventual abertura de processo contra o presidente e 349 não opinaram. Para que um processo dessa natureza seja admitido pela Câmara é necessário o apoio de pelo menos 342 deputados.

As declarações em favor do impeachment foram feitas por parlamentares dos mais diferentes espectros ideológicos, indo desde partidos mais à esquerda como o PT e Psol, oposição declarada, até o PSL, partido pelo qual o presidente chegou ao poder e hoje se divide entre aliados e rivais do presidente.

*Com informações do Política ao Minuto e do Congresso em Foco

