Deputado fala sobre ações de combate à Covid-19 no interior do AM

Manaus - Em entrevista à Rádio Clube de Parintins, na manhã desta quinta-feira (21), o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou detalhes das ações para minimizar os efeitos do coronavírus no interior do Amazonas.

No ano passado, Saullo Vianna destinou mais de R$ 1,5 milhão em emendas para Parintins, como município polo do Baixo Amazonas, beneficiando também Nhamundá e Barreirinha, além das comunidades rurais da região. Neste início de 2021, o deputado já apresentou um indicativo para mais repasses, que serão divididos por todos os 61 municípios do interior do Estado.

O dinheiro deve ser voltado para a atenção básica de saúde dos municípios, com a contratação de médicos e profissionais de saúde e aquisição de medicamentos.

“No ano passado, consegui destinar emendas de R$ 1,5 milhão para as ações de combate ao Coronavírus em Parintins. E foi um dinheiro muito importante para ajudar as pessoas daquela região. Mas existe uma preocupação muito grande entre os prefeitos para que a crise que aconteceu em Manaus, não se repita no interior, até porque os municípios não vão comportar. Minha proposta foi para dar este socorro. O objetivo é reforçar a atenção básica no interior”, explicou Saullo, um dos parlamentares com maior atuação no interior do Estado.

A ideia é que o dinheiro seja repassado para que as prefeituras possam investir diretamente na saúde do município, atuando na ponta e de maneira rápida, para que menos internações sejam necessárias, desafogando assim hospitais do interior e minimizando a necessidade de remoções para a capital.

