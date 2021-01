Deputada destina R$ 200 mil para combate à Covid-19 em Caapiranga

Os recursos foram destinados a partir de emenda da deputada Alessandra Campêlo | Foto: Divulgação

Manaus - Um total de R$ 200 mil em recursos foi destinado ao município de Caapiranga, localizado a 133 quilômetros de Manaus, por meio de emenda parlamentar proposta pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB). A verba deve ser usada pelo prefeito do município, Tico Braz (PSC), para reforçar o combate à pandemia da Covid-19, com a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), medicamentos e outros insumos fundamentais para o atendimento à população.

De acordo com Alessandra, os recursos são transferidos do Fundo Estadual da Saúde para Fundo Municipal de Saúde de Caapiranga. Essa é a forma mais rápida de tramitação do repasse, levando em conta a urgência causada pela segunda onda da pandemia.

O objetivo da emenda de Alessandra é reforçar o combate à proliferação do novo coronavírus no município, com a aquisição de EPI’s (máscaras de proteção individual descartável, máscara N95, avental de proteção descartável, luvas, proteção ocular, macacão descartável, álcool em gel e álcool líquido), bem como medicamentos e outros itens necessários para melhorar o combate à Covid-19 em Caapiranga.

“Essa emenda que estamos enviando para a Caapiranga é mais uma ação direta do nosso mandato no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além do envio de recursos para os municípios, estamos atuando junto com nosso gabinete em ações sociais nos hospitais de Manaus”, destacou a deputada.

Balanço

Dos 250.935 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (25/01), 110.689 são de Manaus (44,11%) e 140.246 do interior do Estado (55,89%). Caapiranga tem 477 casos confirmados da doença.

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 4.911 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.321. Caapiranga contabiliza 12 mortes provocadas pela Covid-19.

