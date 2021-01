Vereador Marcelo Serafim diz que vai trabalhar para unir parlamento

Além de Marcelo, o vereador Everton Assim (PSL) foi anunciado como vice-líder da Prefeitura na Casa | Foto: Divulgação

Após ser anunciado como líder do prefeito David Almeida (Avante) na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (26), o vereador Marcelo Serafim (PSB) afirmou que vai dialogar com a situação e oposição para unir o parlamento e, assim, aprovar pautas que sejam positivas para a cidade de Manaus.

No terceiro mandato como vereador, Marcelo Serafim disse que se sentiu honrado com o convite do prefeito David Almeida para assumir a liderança na Câmara e acrescentou que vai buscar adequar, junto aos outros 40 vereadores, os projetos vindos do executivo municipal para o benefício dos manauaras.

Além de Marcelo, o vereador Everton Assim (PSL) foi anunciado como vice-líder da Prefeitura na Casa.

“Irei trabalhar como sempre trabalhei. Conversando no plenário com os colegas e buscando unir o parlamento em prol de pautas que sejam positivas para a cidade de Manaus. Tanto a base do governo quanto a oposição são importantes. Vamos adequar os projetos que vierem da Prefeitura para que o objetivo seja cumprido da melhor forma”, disse.

Leia Mais:

Deputado propõe que órgãos disponibilizem 50% de saldo para auxílio

Câmara Municipal se prepara para aprovar o 'Auxílio Manauara'