Deputada solicita repasse integral do FTI para municípios do interior

Manaus - Em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (26), a deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) voltou a defender o repasse integral do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas(FTI) para as prefeituras do interior.

Segundo a parlamentar, Manaus possui uma estrutura considerável na área da saúde e por isso solicitou, por meio de requerimento, que os recursos do FTI sejam totalmente destinados para os sistemas de saúde dos municípios do interior com o objetivo de aprimorar o atendimento de média e alta complexidade. Além disso, também reduzir a dependência da estrutura da saúde da capital, já que é comum que pacientes do interior se desloquem a Manaus em busca de atendimento.

“Eu defendo a ideia de que seja destinado o FTI, fundo a fundo, para que os prefeitos tenham a oportunidade de investir de maneira direta na sua alta complexidade, nas estruturas que são tão necessárias de UTI e nos municípios-pólo. Claro que a manutenção dessa estrutura tem que ser dada pelo Estado, mas a estrutura inicial pode ser feita pelo município à medida que a gente dê esse apoio. Chegou a hora dos prefeitos tomarem essa iniciativa e só essa Casa pode dar autonomia, os municípios não precisam ficar a mercê do Estado”, destacou.

Desde o início do seu mandato, em 2019, Dra. Mayara travou como objetivo destinar os recursos do FTI para o interior do estado, o que possibilitou a renovação da infraestrutura hospitalar e salvou muitas vidas em 2020 durante a pandemia do coronavírus. Os valores foram usados para compra de insumos, EPIs (Equipamentos de proteção individual) e reforço no atendimento em diversos municípios.

