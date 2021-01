Vereador pede o pagamento de duas parcelas do Auxílio Manauara

O vereador Diego Afonso (PSL) ingressou com pedido para que a prefeitura de Manaus pague cumulativamente duas parcelas do Auxílio Emergencial | Foto: Divulgação

O vereador Diego Afonso (PSL) ingressou com pedido para que a prefeitura de Manaus pague cumulativamente duas parcelas do Auxílio Emergencial ainda no mês de fevereiro. O programa de auxílio destina o valor de R$ 200 durante seis meses para famílias em vulnerabilidade social e risco agravado pela pandemia de covid-19.

“A criação do Auxílio Manauara estava prevista para abril, mas por conta do avanço da pandemia do Covid-19, o prefeito e os vereadores, decidiram, em comum acordo, antecipar o pagamento para fevereiro. Acredito que, se a primeira e a sexta parcela, forem pagas juntas, dará uma ajuda maior ainda para as famílias que estão em extrema necessidade, tendo em vista que o preço dos alimentos e da cesta básica aumentaram nesse período”, explicou Afonso.

Após os trâmites legais na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a Indicação nº 19/2021, será encaminhada ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) junto à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) com o objetivo de antecipar a última parcela do Auxílio Manauara, para ser paga conjuntamente com a primeira, ainda no mês de fevereiro.

“Como todos sabemos, o Governo do Estado do Amazonas começou a fazer restrições para combater o avanço do vírus no final do ano passado e, agora, decretou o lockdown, acarretando com essas medidas, o desemprego em diversos segmentos, gerando uma grande quantidade de pessoas sem fonte de renda, considerando que a última parcela do Auxílio Emergencial, do governo Federal, foi paga no último mês de dezembro”, reiterou o vereador.

O Auxílio Manauara foi aprovado na última terça-feira (26) por unanimidade dos vereadores e sancionada no mesmo dia pelo prefeito David Almeida. O projeto vai atender 40 mil famílias residentes em Manaus que vão receber seis parcelas de R$ 200.

Se a Indicação nº 19/2021 do vereador Diego Afonso for aprovada, a primeira parcela paga será de R$ 400 e as quatro seguintes serão no valor de R$ 200. Segundo apresentado pela Prefeitura de Manaus, a previsão do primeiro pagamento será no final do mês de fevereiro.

*Com informações da assessoria

