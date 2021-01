Vereadora pede modernização de sistema da Manausmed

A parlamentar também solicitou explicações sobre a recusa no atendimento dos conveniados, no Hospital Check Up | Foto: Divulgação

Manaus - Um ofício solicitando a modernização do sistema de atendimento para autorização de exames do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) foi encaminhado, pela vereadora Professora Jacqueline (Podemos), ao titular da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Gestão (Semad), Ebenézer Bezerra, nesta quinta-feira (28).

De acordo com a parlamentar, o pedido foi motivado pelas inúmeras denúncias que ela tem recebido de servidores insatisfeitos com a qualidade do serviço de marcação de exames. A solicitação foi feita por meio do ofício Nº 08/2021.

“A Manausmed precisa se modernizar! É inadmissível que em pleno ano 2021, em período de Pandemia ainda seja obrigatória autorização presencial para exames”, afirma Professora Jacqueline.

Check Up Hospital

Recentemente, em outro ofício, também encaminhado ao secretário municipal de Administração, Jacqueline pediu esclarecimentos sobre a clínica Check Up Hospital Ltda., que, segundo os servidores, estaria se recusando a prestar atendimento aos conveniados da Manausmed.

No documento, a vereador questiona o fato da negativa de atendimento, uma vez que no Guia Médico da Manausmed, atualizado em 16 de dezembro de 2020, a clínica citada consta como unidade responsável pelo atendimento de urgências, emergências entre outras consultas médicas.

