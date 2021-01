Itamarati vai receber R$ 200 mil para combate à Covid

Para reforçar o combate à pandemia de Covid-19, o município de Itamarati (distante 983 km em linha reta de Manaus) vai receber R$ 200 mil em emenda parlamentar da deputada Alessandra Campêlo (MDB).

O recurso será utilizado para a compra de insumos, medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e será transferido ao Fundo Municipal de Saúde do Itamarati.

“Precisamos minimizar os danos causados pela pandemia. Investir em equipamentos de proteção e insumos é uma forma não só de atender melhor os pacientes, mas também de proteger trabalhadores da saúde e a população. Nosso gabinete está em constante diálogo com os municípios para saber suas necessidades e trabalhar para atendê-las”, disse a parlamentar.

Vacinação de idosos

Com o início da vacinação de idosos nesta sexta-feira (29), a parlamentar, que é presidente da Comissão do Idoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) destacou a importância da imunização para esse grupo e de que seja obedecida a fila prioritária.

“É muito importante que todos recebam a vacina. Nesse momento, a prioridade são os idosos. Quando você fura essa fila, está prejudicando uma pessoa idosa que por direito deveria estar recebendo a dose. Precisamos acabar com essa cultura de agir em benefício próprio. A pandemia nos mostrou que não há mérito no egoísmo”, afirmou.

O cronograma de vacinação para esse grupo prioritário deve se estender até o dia 15 de fevereiro e é baseado na idade e mês de nascimento dos idosos. Nessa primeira semana, será vacinada a população com 89 anos ou mais. Na segunda semana, idosos entre 75 e 79 anos. Já na terceira semana, é a vez dos que têm entre 70 e 74 anos.

