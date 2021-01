Senador pede que STF derrube candidatura de Rodrigo Pacheco

Pacheco foi acusado por Kajuru de fazer parte de jogo político para favorecer Bolsonaro | Foto: Divulgação

Brasil - Em uma tentativa de barrar a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) apresentou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (29). Pacheco é o favorito a assumir a presidência do Senado.

A definição do próximo presidente do Senado e a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional marcam, a partir desta segunda-feira (1º), uma nova configuração política no âmbito do Poder Legislativo. Nunes Marques é o relator. Na ação, Kajuru diz que o atual presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), faz “intervenções e cooptações” pró-Pacheco.

“Rodrigo Pacheco é candidato à Presidência do Senado para a sucessão de Alcolumbre no biênio 2021-2022, apoiado por este e pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Para garantir a eleição do seu escolhido, Bolsonaro tem feito inúmeras intervenções e cooptações, o que inclui distribuição de cargos e liberação de emendas”, diz o parlamentar em trecho da ação.

Segundo o senador, a prática, ainda que corriqueira e histórica, é um atentado à democracia. “A prática adotada pelo Presidente da República, com a chancela do presidente do Senado, de interferir na eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa, é uma clara interferência ao princípio da independência e harmonia dos Poderes”, defende.

O parlamentar entregou uma petição ao STF solicitando uma liminar para garantir a proporcionalidade nas inscrições nas eleições para os cargos da mesa diretora do Senado. Kajuru cita o artigo 58 da Constituição Federal que estabelece que a distribuição de secretarias nas mesas diretoras e cargos em comissão do Poder Legislativo deve respeitar a proporcionalidade das bancadas partidárias. “Não se trata de mera orientação, mas de uma obrigação, pois, a Constituição fala em assegurar cujo significado em nosso vernáculo é tornar infalível, seguro, garantir”, comenta o senador.

Kajuru ainda acrescenta: “A inserção de tal dispositivo teve como escopo blindar a direção da Casa de interferências políticas como as que se observa, minando a independência e autonomia do Poder Legislativo daquele que ocupa transitoriamente a cadeira da chefia do Poder Executivo”.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, é afirmado que Kajuru pretende, com o processo, impugnar a eleição da mesa diretora do Senado. Na petição, ele argumenta que o presidente da Casa seja indicado pelo partido com maior bancada, como ocorria tradicionalmente.

Sendo assim, ele defende que o MDB, sigla que tem 13 senadores, encaminhe o nome do parlamentar que deve ocupar a cadeira de presidente da Casa. Além disso, é solicitado na petição inicial que Advocacia-Geral da União manifeste ciência do processo e que Alcolumbre, e a atual composição da mesa diretora, seja notificado para que, caso queira, preste informações sobre a questão.

Procurado, Pacheco informou, por meio de sua assessoria, que não vai comentar porque desconhece o teor da representação e porque a representação cita o presidente do Senado.

A assessoria de Davi Alcolumbre informou que ainda não foi comunicada oficialmente, mas afirma que o assunto é “interna corporis”.

