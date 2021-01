Enfermeiros Intensivistas agradecem vereador por doação de EPIs

Enfermeiros publicaram foto nas redes sociais, em agradecimento ao vereador | Foto: Divulgação

Manaus - Após ter realizado doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas (IETI), que atuam no hospital de campanha Nilton Lins, o vereador Elissandro Bessa (Solidariedade) recebeu um agradecimento de alguns profissionais do Instituto, em publicação nas redes sociais.

O parlamentar tem acompanhado e participado do movimento que os profissionais da saúde têm feito para conseguir insumos e equipamentos de proteção individual e de uso hospitalar.

Bessa também usou as suas redes sociais para convidar as pessoas para fazer doações. “Se você puder doar insumo, EPIs, alimento ou qualquer outra coisa, entre em contato com algum profissional de saúde e faça esse ato de amor, eles precisam muito, a maioria não pode nem sair dos hospitais para ir em casa, vamos pensar nisso”, pediu o vereador.

