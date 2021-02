Vereador acompanha atividades do novo posto de vacinação na Zona Sul

Ivo Neto esteve no local juntamente com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) | Foto: Divulgação

Manaus - Após formalizar um pedido para abertura de um novo posto de imunização na Zona Sul de Manaus, o vereador Ivo Neto (Patriota) acompanhou o primeiro dia de atividades no novo posto de vacinação, montado pela prefeitura no Centro Cultural Povos da Amazônia, Distrito, Zona Sul de Manaus, nesta segunda-feira (1°). Na última sexta-feira (29), o parlamentar havia formalizado um pedido para abertura de um posto de imunização no local, uma vez que muitos moradores da localidade relataram dificuldade de acesso ao ponto na Unip, na Av. Umberto Calderaro, antiga Recife.



“A boa política é feita disso, é você escutar os anseios da comunidade e levá-los aos representantes para que beneficie o coletivo. Fica meu agradecimento ao prefeito e a toda sua equipe pela sensibilidade de ouvir os anseios da população”, destacou o parlamentar.

No domingo (31), Ivo Neto esteve no local juntamente com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o titular da Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Magalhães Júnior. No mesmo dia, a prefeitura definiu os últimos detalhes para a instalação das estruturas de vacinação e realizou limpeza e sanitização da área.

O novo posto passa a funcionar, a partir de hoje, nas modalidades drive-thru e ponto fixo. De acordo com a prefeitura de Manaus a meta é imunizar diariamente cerca de mil pessoas.

Vacinação de acamados

O parlamentar do Patriota, que solicitou a criação de uma plataforma para agendamentos de acamados e deficientes, comemora a iniciativa da prefeitura de agendar a vacinação de idosos acamados.

“Dá mais agilidade ao processo, principalmente a quem não tem condições de ir a um posto tomar a vacina”, afirmou o vereador.

O agendamento é feito pelo: 0800-280 8 280. E também pelos números: 98842-1542, 98842-1449, 98842-7274, 98855-2248, 98855-2185, 99962-4887.

