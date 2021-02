Sidney Leite fortalece discurso em defesa da BR-319 no Congresso

| Foto: Divulgação

Brasil - O deputado federal Sidney Leite (PSD) divulgou em suas redes sociais, um vídeo em que fortalece a luta no Congresso Nacional em favor do término das obras da BR-319. Na gravação, o parlamentar afirma que a ausência da infraestrutura agravou o cenário da pandemia no Amazonas.



“A pandemia tem causado tanta dor e sofrimento com mortes de centenas de amazonenses e a ausência de infraestrutura na região agravou tudo isso. A BR-319 é um caso explícito disso. Precisamos tirar o Amazonas do isolamento”, disse o deputado.

“Esse é um momento, onde mais do que nunca, percebemos a importância e a necessidade de mudarmos essa realidade, que nos coloca em condição isolada. Fica claro a nossa dificuldade de logística e de transporte de oxigênio e outros insumos. Estão morrendo nossos amigos, parentes e conhecidos”, lembrou com pesar o deputado. Segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), o Amazonas registrou mais óbitos em janeiro do que nos primeiros sete meses do ano de 2020.

Para o parlamentar, além de sanar as questões emergenciais que diz respeito a pandemia do coronavírus, a finalização das obras da BR-319 implicará não somente em maior desenvolvimento econômico e social para o Amazonas, mas também para outros estados como Roraima, Rondônia e Acre. “No nosso estado, temos um dado preocupante. Segundo o IBGE, 47% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza. E é essa triste realidade que o término da BR-319 vai nos permitir mudar. Levando desenvolvimento não somente para o Amazonas, mas para os estados vizinhos também”, destacou Sidney.

“Além de criar possibilidade para o Brasil no que diz respeito a algo inigualável, que é interligar o Atlântico e o Pacífico, numa região estratégica, que possibilitará o desenvolvimento econômico do Brasil e de toda a região. Por isso eu luto e creio na importância da BR-319 para o desenvolvimento regional”, ressaltou o deputado.

Crítica

No vídeo, o parlamentar também fez críticas aos ex-ministros do Meio Ambiente que na última semana fizeram manifestações pedindo apoio de outros países para a Amazônia. “Esses ministros têm sua responsabilidade, ou no mínimo peso na consciência porque em sua grande maioria, inviabilizaram o licenciamento ambiental da BR-319”, alertou Sidney.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pandemia desperta lideranças para a luta em favor da BR-319

Deputado apresenta PL que estende auxílio emergencial até dezembro