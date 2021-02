Escolha da nova Mesa Diretora da Câmara é adiada para quarta-feira

A votação foi remarcada três vezes nesta terça-feira (2) | Foto: Divulgação

Brasil - Com diversas negociações em andamento, a votação dos cargos remanescentes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados deve ficar para esta quarta-feira (3), a princípio, às 10h. Líderes saíram do encontro dizendo que uma nova reunião do colegiado será realizada às 17h e a eleição da cúpula foi remarcada para a quarta.



Em sua primeira medida como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) tornou nula a votação para os outros cargos da Mesa Diretora. Ele cobrou uma nova eleição para que, segundo ele, haja uma “melhor distribuição de vagas”.

A votação foi remarcada três vezes nesta terça-feira (2). Inicialmente prevista para as 16h, depois ficou para as 18h e, em seguida, 19h, antes de ser jogada para o dia seguinte.

“Acredito que o presidente Arthur Lira deve ter reconhecido. A atitude de ontem (segunda, 1º/2) foi um pouquinho dura. Ele sabe o acordo que fez aqui no colégio de líderes e está conversando para costurar outro acordo com a oposição”, disse o líder do Novo, Vinicius Poit (SP), acrescentando que a eleição será nesta quarta-feira.

O líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), disse que foi informado do adiamento da eleição para esta quarta-feira, mas não deu detalhes. O líder do PSB, Alessandro Molon (RJ), também confirmou a alteração da data.

A reunião do colégio de líderes também deve selar os acordos quanto à composição da nova Mesa. O acordo proposto pelo bloco de Arthur Lira ao bloco do candidato derrotado Baleia Rossi (MDB-SP) é de uma vaga na Mesa, que seria a 3ª secretaria ao PSDB, e uma vaga na suplência ao PSB.

