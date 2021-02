Vereadora pede imunização de profissionais da saúde da zona rural

| Foto: Divulgação

Manaus - Em novo ofício encaminhado à secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, nesta terça-feira (2), a vereadora Professora Jacqueline (Podemos) questionou a inclusão dos profissionais de saúde que atuam na zona rural rodoviária e ribeirinha na campanha de imunização contra Convid-19 que está em curso na capital amazonense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).



Na semana passada, a vereadora encaminhou à Semsa, outro ofício pedindo esclarecimentos sobre os pontos de vacinação para os idosos residentes nas áreas ribeirinha e rodoviária da zona rural de Manaus. Em resposta, nesta terça-feira, equipes da secretaria iniciaram a vacinação dos idosos com idade a partir dos 75 anos.

De acordo com informações repassadas, por telefone, pelo responsável do Distrito de Saúde Rural da Semsa, as equipes estão indo de casa em casa em lanchas nas comunidades ribeirinhas Rio Negro e Rio Amazonas e em pick-ups nas comunidades rodoviárias da BR-174 e AM-010. Inicialmente, serão atendidos os idosos que já são acompanhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona rural.

A vereadora defendeu que os idosos residentes da zona rural e profissionais de saúde devem ser vacinados nesse primeiro momento de vacinação. “A Semsa tem um Distrito de Saúde Rural que pode priorizar e coordenar esse procedimento tendo em vista que a demanda é pequena em relação aos idosos da cidade”, argumentou.

