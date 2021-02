Deputado João Luiz retorna à presidência da CDC na Assembleia do AM

À frente da CDC/Aleam desde 2019, João Luiz contabilizou a realização de 25 audiências públicas | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual João Luiz (Republicanos) foi reconduzido à presidência da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam) no biênio 2021/2022. O Republicano foi confirmado, também, como titular em outras seis comissões do Poder Legislativo.

A CDC/Aleam contará, ainda, com os deputados Abdala Fraxe (Podemos), como vice-presidente; Álvaro Campelo (PP), Felipe Souza (Patriota) e Carlinhos Bessa (PV), como membros titulares.

“A minha recondução, de forma unânime, à presidência da Comissão de Defesa do Consumidor é o reconhecimento dos meus pares pelo trabalho desenvolvido nos últimos dois anos à frente do órgão. Estou muito honrado com essa decisão, a qual me motiva atuar com mais afinco em prol da defesa dos direitos dos consumidores", destacou João Luiz.

Para este biênio, João Luiz afirmou que pretende intensificar as ações de fiscalização, ampliar, ainda mais, os atendimentos ao público e consolidar parcerias, além de reforçar a atuação da Comissão na capital e no interior do Estado.

“Por conta da pandemia da Covid-19, readequamos o sistema e a forma de trabalho da CDC/Aleam para manter a prestação de serviços ao consumidor com atendimentos on-line. O resultado foi o registro de mais de 1,5 mil atendimentos por meio de e-mail e WhatsApp, somente no passado”, comentou o parlamentar".



Assento em outras Comissões

No biênio 21/22, o deputado João Luiz também atuará como vice-presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento; e membro titular das comissões de Esporte e Lazer; Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável; Transporte, Trânsito e Mobilidade; Políticas sobre Drogas; e Assistência Social e Trabalho.

