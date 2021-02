Braga solicita fornecimento de 1 milhão de vacinas ao Amazonas

O Amazonas recebeu até agora 459 mil doses de vacina contra a Covid-19 | Foto: Vagner Carvalho

Manaus - Na primeira sessão deliberativa do Senado de 2021, nesta quinta-feira (04/02), Eduardo Braga (MDB/AM) pediu apoio dos colegas da Casa à indicação apresentada por ele em que solicita ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, o imediato fornecimento de 1 milhão de vacinas ao Amazonas ainda este mês.

Na mesma ocasião, o parlamentar apresentou requerimento para recriação da comissão mista (formada por deputados e senadores), que, até o fim de dezembro de 2020, acompanhou as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Além disso, Eduardo confirmou a assinatura no pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para que sejam apuradas as responsabilidades no combate ao coronavírus no país.

Ao presidente recém-eleito do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e aos demais colegas, Eduardo detalhou o drama vivido pela população local diante da pandemia. “Nós últimos 10 meses, o meu Estado perdeu 8.600 amazonenses. Somente em janeiro, foram praticamente três mil que morreram por falta de oxigênio, vacina, leitos e de um socorro médico. Lamentavelmente, isso aconteceu com o conhecimento das autoridades do Estado, municipais e do Ministério da Saúde”, disse o parlamentar, que ainda destacou a alta taxa de mortalidade de Covid-19 no território amazonense, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. “No Brasil é de 108 por cada 100 mil habitantes. No Amazonas, 207 para cada 100 mil habitantes.”

Esses dados, ressaltou o senador, deveriam motivar as autoridades da pasta a alterarem o Plano Nacional de Imunização (PNI) e, logo, priorizarem a população amazonense sob pena de a variante do coronavírus já identificada no Estado se espalhar, de fato, pela Região Norte e o restante do Brasil. “Seria necessário o fornecimento imediato de um milhão de doses de vacina”, disse Eduardo.

O Amazonas recebeu até agora 459 mil doses de vacina contra a Covid-19, que representam 229 mil pessoas imunizadas – o equivalente a, aproximadamente, 5% da população local. Com a destinação de 1 milhão de doses solicitadas pelo parlamentar, 500 mil cidadãos estariam vacinados, o que elevaria a 15% ou 20% o percentual de habitantes do Estado protegidos dos efeitos letais da enfermidade. “Não há nada mais a ser feito a não ser agirmos imediatamente com a vacinação”, disse o parlamentar, que pediu a intervenção direta de Rodrigo Pacheco junto ao Palácio do Planalto.

Sobre a recriação da comissão de acompanhamento das ações contra o coronavírus e o pedido de instalação da CPI, Eduardo esclareceu que é necessário compreender, fiscalizar e explicar ao Brasil de que forma o recurso federal disponibilizado aos estados, inclusive ao Amazonas, para o combate à Covid-19 foi aplicado. “Até agora, não houve resposta para aqueles que necessitam de socorro e atendimento. Eu, como amazonense, preciso de uma resposta para os 8.600 que faleceram”, disse.

Solidário aos apelos de Eduardo e à calamitosa situação dos amazonenses, Pacheco disse que cuidará pessoalmente da indicação que pede o fornecimento de 1 milhão de vacinas para o Estado e que considera ser conveniente a retomada dos trabalhos da comissão da Covid-19.

