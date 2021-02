Alessandra Campêlo integra Comissão das Mulheres da UPM

O bloco foi criado em 2001, com sede na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser reconduzida ao cargo de presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para o biênio 2021/2022, a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB/AM) foi indicada para integrar o Bloco Brasileiro da Comissão das Mulheres da União de Parlamentares Sul Americanos do Mercosul (UPM), entidade que coordena as atividades de deputados estaduais brasileiros em assuntos que dizem respeito ao Mercado Comum do Sul-Mercosul.



O bloco foi criado em 2001, com sede na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e desde então tem atuado na integração dos povos do sul da América do Sul nos mais diversos assuntos, interagindo com os demais Blocos da UPM dos países do Mercosul e com entidades congêneres.

“É uma honra estar nessa comissão, pautando temas de interesse das mulheres e incentivando-as a participar cada vez mais da política. Somos mais da metade do eleitorado e ainda assim nossa presença em cargos eletivos é tímida. Precisamos mudar essa realidade e estou feliz de fazer parte dessa mudança”, disse Alessandra.

UPM

A União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM) é uma entidade que congrega e representa os parlamentares regionais da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e desenvolve trabalhos nas áreas de integração, educação, meio ambiente, cultura, saúde pública, entre outros.

Se faz presente, desde 2007, nas Sessões do Parlamento do Mercosul-PARLASUL na busca de espaços para os parlamentares regionais debaterem políticas públicas junto àquele órgão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alessandra Campêlo anuncia metas da Comissão da Mulher na Aleam

Justiça prorroga auxílio após ação reforçada por Alessandra Campêlo