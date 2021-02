Vereador promete atuar em defesa das famílias manauaras na CMM

A solenidade aconteceu no Plenário Adriano Jorge, na manhã desta segunda-feira (8) | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a abertura dos trabalhos da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), O vereador Marcio Tavares prometeu que, nesta legislatura, promoverá políticas públicas voltadas para as famílias manauaras. A solenidade aconteceu no Plenário Adriano Jorge, na manhã desta segunda-feira (8).

“Iniciamos as atividades com entusiasmo e convicção de que faremos muito mais em prol da população manauara, principalmente, em relação às famílias da nossa cidade. Iremos buscar diretrizes que possam modernizar a nossa cidade, o padrão de vida do manauara. Eu vou ser o teu representante sim, na Câmara Municipal de Manaus (CMM)” ressaltou o vereador Marcio.

Após a solenidade, o vereador Marcio reconheceu o empenho do Executivo Municipal, no enfrentamento ao coronavírus e, considera que o ano de 2021 será muito mais favorável ao setor da saúde.

Na ocasião, o prefeito David Almeida (Avante) fez a leitura da Mensagem Anual e ressaltou que vai a Brasília para buscar recursos para a saúde, para imunizar a população da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

