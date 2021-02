Em mensagem à CMM, David destaca programas e metas para vacinação

O pronunciamento do prefeito marcou início dos trabalhos legislativos na CMM | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus - Durante a leitura da Mensagem Governamental que marca a abertura dos trabalhos da 18ª legislatura na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na segunda-feira (8), o prefeito David Almeida (Avante), defendeu o modelo de imunização adotado pela Prefeitura de Manaus no combate à Covid-19 e os benefícios sociais promovidos às famílias de baixa renda do município.

Segundo o prefeito, mesmo com um orçamento menor em relação aos anos anteriores, a Prefeitura conseguirá viabilizar a oferta do Auxílio Manauara, benefício de R$ 200, que atenderá 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, durante os próximos 12 meses, e o pagamento do Nossa Merenda, benefício no valor de R$ 150 concedido a alunos da rede municipal de ensino.

"Somente em janeiro, nós autorizamos algo que já estava previsto, porém tinha que ter a discricionariedade e a anuência do Governo Municipal, o pagamento de 22 mil "Merenda em Casa". Nessa primeira semana serão mais R$17 milhões", destacou.

O Auxílio Manauara, anunciado em janeiro e votado em caráter de urgência pelos vereadores na CMM, começaria a ser pago na segunda-feira (8) mas, segundo o prefeito, foi necessário o adiamento por problemas na definição do banco responsável. "Nós temos a perspectiva para 2021 de R$ 5,6 bilhões [Orçamento]. Já começamos janeiro com R$ 100 milhões a menos. E, ainda assim, a Prefeitura faz, com o apoio dos vereadores, o maior programa de transferência de renda desse município. Seria lançado hoje, mas por um problema com o correspondente bancário, não foi possível. Muito provavelmente na quarta-feira (10) tenhamos essa resposta para dizer qual vai ser o correspondente bancário, para que as pessoas possam fazer o seu cadastro e para que, ainda no mês de fevereiro, nós possamos pagar 40 mil auxílios manauara", explicou Almeida.

Vacinação

De acordo com o prefeito, a capital amazonense alcançou a marca de 61 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 e a meta do Executivo é vacinar dez mil por dia. Até o mês de março a expectativa é que sejam vacinados, além de todos os profissionais da saúde, pessoas da faixa etária de 60 anos.

“A população merece nosso carinho, merece o nosso respeito, merece toda a nossa atenção. Manaus já está vacinando os idosos com 70 anos de idade. Nós somos a capital brasileira que tem o maior percentual do Brasil em vacinação. Muito provavelmente, até esse sábado, nós já teremos vacinado todos os profissionais da área da saúde e todos os idosos de 70 anos em diante”, destacou.

Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia, realizada em formato híbrido, os 41 vereadores, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e representantes do Governo do Estado do Amazonas, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Metas do parlamento



O presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), reafirmou o compromisso dos parlamentares em trabalhar em harmonia com o Executivo municipal e destacou que a CMM trabalhará com vigor para atender à sociedade manauara.

"A Câmara Municipal de Manaus está e continuará irmanada com as lutas da Prefeitura de Manaus. Eu tenho podido conversar com os colegas e é muito latente o compromisso da totalidade desta casa para com a resolução dos problemas da cidade de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus hoje, de forma efetiva, inicia o ano legislativo, estaremos aqui vigilantes, mas também estaremos apontando os melhores caminhos para que a Prefeitura possa trilhar sempre o caminho certo e seguro como fora pregado pelo nosso prefeito de Manaus", afirmou David Reis.

O vereador Marcelo Serafim (PSB) afirmou que as metas para este ano legislativo serão voltadas a melhorias na estrutura administrativa municipal. Além disso, atender à população para promover melhor qualidade de vida, especialmente com as dificuldades impostas pela pandemia.

"Na condição de líder do prefeito vamos focar especialmente nos projetos enviados pela prefeitura e que visam melhorar a estrutura administrativa e a qualidade de vida das pessoas. Vamos atuar dentro do parlamento para tentarmos aumentar as convergências e reduzirmos as divergências internas", disse.

