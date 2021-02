Serafim comemora recorde diário de pessoas imunizadas em Manaus

Para o parlamentar, os dados são reflexo das medidas de isolamento adotadas na capital | Foto: Divulgação

Manaus - Após Manaus alcançar a marca de 61 mil pessoas vacinas, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) destacou na manhã desta terça-feira (9), o recorde diário de imunizados contra a Covid-19 na capital. Conforme dados da prefeitura, na última segunda-feira (8) foram vacinados 15.475 profissionais da saúde e idosos com 70 anos ou mais.



“Vivemos um momento difícil, mas ontem foi sinalizada uma luz no fim do túnel. Com a liberação da vacinação para os maiores de 70 anos, nós ultrapassamos a casa de 15 mil vacinados em um dia. Esse número é muito importante, porque a vacina é, por enquanto, o único mecanismo de defesa que temos contra o novo coronavírus. No início, a vacinação teve percalços, teve dificuldades, mas engrenou”, disse o parlamentar.

O parlamentar, foi vacinado na segunda. “Eu tenho mais de 70 anos, tenho 73 anos, e ontem já era a minha faixa etária. É claro que houve uma corrida muito grande e ontem demorei duas horas para ser vacinado, mas isso é muito pequeno para quem está preocupado de ficar imune para enfrentar a doença. Eu que já tive Covid sei o quanto ela faz mal ao organismo. Eu superei bem a doença, mas fiquei com algumas sequelas. Então, devo dizer que a vacina, sendo a nossa única arma, temos que nos armar, e nos armar significa ir vacinar”, declarou Serafim

Sepultamentos

Durante pronunciamento, Serafim Corrêa destacou que, com as medidas de isolamento adotadas nas últimas semanas, Manaus registrou uma redução no número de sepultamentos. De acordo com o Informe Funerário divulgado pela Prefeitura de Manaus, foram 89 sepultamentos também na segunda-feira.

O índice, segundo o parlamentar, é o menor em comparação aos registrados ao longo da última semana.

“Nós tivemos semanas onde tivemos mais de 200 mortes por dia, em Manaus. Depois caiu para 180, 170 e 150, mas ontem nós já tivemos 89 mortes. Esse é um número lamentável, porque são 89 famílias que perderam seus entes queridos, mas quando comparado com 212 que registramos em semanas anteriores, nós estamos verificando uma queda e é óbvio que é um reflexo das medidas adotadas pelos Governos federal, estadual e municipal e ao trabalho dos profissionais da saúde, que têm sido incansáveis na luta contra a Covid”, disse Corrêa.

“Estou olhando o lado positivo e dizendo que há luz no fim do túnel. Vamos avançar e caminhar com a vacinação, claro, mantendo os cuidados. Se existiram coisas que foram feitas erradas, as pessoas serão julgadas e absolvidas ou punidas, mas o que não podemos é parar o trabalho e nem desistir da luta”, concluiu Serafim.

