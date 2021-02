Vereador propõe criação de Comissão Municipal de Segurança na CMM

Para o parlamentar, o aumento da criminalidade é evidente no número de assaltos na capital | Foto: Divulgação

Manaus - Um dia após iniciar os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Carpê Andrade (Republicanos) propôs o projeto que cria uma comissão permanente de segurança pública no plenário municipal. A proposta foi registrada nesta terça-feira (9) na Casa.



O parlamentar argumentou que a cidade de Manaus vive um terror provocado pelo aumento da violência e da criminalidade. “A população vive acuada dentro de casa, o pai de família sai com medo de não voltar, enquanto os bandidos andam cada vez mais armados”, disse.

Segundo o parlamentar, uma evidência desse cenário vivido pela população é a quantidade de crimes cometidos dentro do transporte coletivo. De acordo com os dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram), de janeiro a agosto de 2020 foram registrados 1.183 assaltos em ônibus, resultando em uma média de cinco assaltos por dia.

O vereador considerou que Manaus está praticamente abandonada, necessitando de uma política pública mais efetiva para proteger o cidadão. “A população está refém do crime. Por isso, peço o apoio dos meus colegas vereadores para criar essa comissão, vamos trabalhar em prol da nossa sociedade. A segurança pública é dever do estado e direito e responsabilidade de todos de nós”, declarou o vereador.

Carpê apontou ainda diversas medidas que poderão colaborar com a Segurança Pública no âmbito municipal. Entre elas estão a reformulação da Guarda Civil Municipal.

“Em muitas cidades brasileiras a Guarda Municipal atua como uma polícia de fato: armada, preparada e com um efetivo proporcional a quantidade de habitantes. Nós vamos lutar agora para que Manaus também tenha uma guarda municipal que possa prestar serviço com mais segurança para nossa população”, declarou o parlamentar.

