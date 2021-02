Mayara propõe auxílio para custear energia de famílias de baixa renda

A proposta foi enviada, por meio do Requerimento nº 275/2021, ao Governo do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual, Mayara Pinheiro Reis (PP), propôs a criação de um programa que viabilize um auxílio econômico para custear energia elétrica às famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas. O indicativo foi protocolado, na última semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).



Devido à alta taxa de transmissão do coronavírus e o aumento significativo de pessoas infectadas na segunda onda, o Executivo Estadual precisou adotar medidas mais severas para controle e redução dos índices. Uma das ações de enfrentamento foi a restrição de circulação de pessoas e o fechamento do comércio.

Segundo a deputada, as medidas são extremamente necessárias para reduzir o contágio da doença, porém têm impactos econômicos. Trabalhadores, principalmente autônomos, estão com dificuldades para sustentar suas famílias e arcar com as despesas. Por isso, a parlamentar sugeriu ao Estado que seja criado um auxílio para custear a energia elétrica de pessoas em situação de extrema pobreza.

“A medida restritiva quanto à circulação de pessoas […] dificultou que cidadãos amazonenses trabalhem para garantir o sustento de suas famílias, principalmente as pessoas de baixa renda que já possuíam dificuldade de o fazer mesmo anteriormente à pandemia. Diante deste cenário de dificuldade comum e, ainda, dando voz aos mais necessitados, sugiro a criação de um programa que auxilie os cidadãos mais necessitados”, defendeu.

A solicitação foi enviada, por meio do Requerimento nº 275/2021, ao Governo do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada Mayara quer que governo custeie oxigênio para pacientes

Deputada pede que Estado faça transferência de pacientes graves