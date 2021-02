Alessandra Campelo propõe audiência pública para o setor cultural

O requerimento sugere a participação dos secretários municipal e estadual de cultura, governador do estado e prefeito de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (9), a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) afirmou que está solicitando a realização de uma audiência pública para discutir um pacote emergencial para socorrer empresários do setor cultural.



De acordo com a parlamentar, o setor foi um dos mais prejudicados por conta da pandemia e tanto os empresários quanto os trabalhadores dos segmentos como eventos e turismo precisam sobreviver durante a pandemia, que já dura quase um ano. O requerimento sugere a participação dos secretários municipal e estadual de cultura, governador do estado e prefeito de Manaus para debater medidas de contenção da crise.

“Além da crise sanitária, vivemos a crise do desemprego. O setor cultural foi o primeiro a parar suas atividades e é sempre o último a retornar. Precisamos pensar em um recurso específico para este segmento, um edital específico para a realização de eventos online; para qualquer atividade econômica que possa garantir parte do emprego e renda dessas pessoas”, disse.

Entre as medidas sugeridas pela parlamentar, está a suspensão do corte de energia elétrica e água e a suspensão da inscrição na Dívida Ativa do Estado para que as pessoas recorram a empréstimos.

“Juntos, podemos construir uma proposta que diminua a situação caótica e de desemprego em que se encontram”, completou.

Vacinação para as forças de segurança

Alessandra pediu, ainda, que policiais civis e militares, bombeiros e policiais federais sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação assim que a nova remessa de vacina chegar ao Amazonas.

“Os policiais fazem parte dos grupos prioritários e espero que na próxima remessa de vacinas sejam incuídos, já que temos agentes nas portas e dentro de hospitais, fazendo a guarda das vacinas. Nossa força de segurança também está na linha de frente”, afirmou.

FTI

Sobre a votação do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), que deveria ter acontecido na última semana, Alessandra afirmou que os prefeitos que reuniram com o governador Wilson Lima (PSC) deveriam ir até a Aleam para tratar do assunto com os deputados.

“Há uma grande discussão política sendo feita sobre essa questão. Um recurso que já poderia estar beneficiando a população do interior do estado está emperrado porque há pessoas que preferem fazer debate político ao invés de resolver o problema. Minha proposta é que os prefeitos estejam aqui de preferência nesta quarta-feira (10) para que isso seja resolvido. Essa briga política só está prejudicando quem mais precisa”, opinou.

