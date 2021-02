Deputado apresenta PL para priorizar professores em vacinação no AM

Desde o início de janeiro até a semana passada, 64 professores faleceram no estado | Foto: Divulgação

Manaus - Visando melhores condições para alunos e professores que devem iniciar o ano letivo em breve, o deputado federal José Ricardo (PT) propôs um Projeto de Lei (PL) na Câmara Federal que estabelece normas no Plano Nacional de Imunização para priorizar os trabalhadores da educação na vacinação contra a Covid-19.



Com a volta às aulas presenciais no ano passado, somente no Amazonas, mais de 350 profissionais foram infectados em menos de 20 dias de trabalho, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM), e vários perderam a vida. Desde o início de janeiro até a semana passada, 64 professores faleceram no estado.

“A reabertura das escolas no ano passado, ainda em meio à pandemia, levou mais de 150 mil alunos às salas de aula, além dos professores. Isso pode ter sido um dos disparos para essa segunda onda tão devastadora no Amazonas”, alertou o deputado.

No ano passado, o parlamentar se posicionou contrário à reabertura das escolas, em apoio aos movimentos de professores e de pais de alunos. Na época, ingressou com representação no Ministério Público do Estado (MPE), para proibir a continuidade das aulas presenciais.

“Agora temos as vacinas. O Governo Federal diz que os professores são prioridade, mas não definem data. Será no dia “D” e na hora “H”, assim como falou o ministro da Saúde, em Manaus, quando questionado sobre o início da vacinação? Temos que lutar para que os professores entrem nos grupos prioritários e sejam logo imunizados. Não podemos mais brincar com essa segunda onde, quando pesquisadores já falam em terceira onda no Estado”, analisou o deputado.

O PL modifica a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelecendo normas relativas à notificação compulsória de doenças para assegurar a priorização aos trabalhadores da educação em campanhas de imunização.

José Ricardo ressaltou ainda as dificuldades do ensino remoto, principalmente, para as escolas públicas, que não contam com o suporte necessário para oferecer o ensino adequado nesta modalidade. “Assim, há necessidade das escolas retornarem suas atividades presenciais, mas com os professores vacinados, a fim de que as desigualdades educacionais não se agravem, a evasão escolar não aumente e a saúde física e mental dos alunos não sejam comprometidas”, finalizou o deputado.

