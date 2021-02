Adjuto Afonso pede isenção de ISS de empreendedores à Prefeitura

Além de feirantes, poderão ser beneficiados ambulantes dos shoppings populares e cooperativas que atuam no segmento de serviços | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Adjuto Afonso (PDT) enviou um indicativo ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), solicitando a isenção do Imposto Sobre Serviço (ISS), em relação às operações de crédito junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O documento reforça um pedido da Câmara Municipal de Manaus (CMM), feito através do vereador Diego Afonso (PSL), ainda na gestão do ex-prefeito Arthur Neto (PSDB).



“O ex-prefeito ficou de atender em sua gestão, mas não o fez. A Afeam não é um banco particular, é uma agência de desenvolvimento, é cobrado o ISS e há um compromisso da Afeam, através do Governo do Estado que, se a agência não cobrar mais esse ISS, esse recurso que a Afeam paga à prefeitura será revertido em benefício de operações para os feirantes de Manaus. Seria uma linha de crédito especial e eu não tenho dúvidas de que vai gerar muito emprego para essa classe com esse financiamento à disposição. Para a prefeitura esse recurso é muito pouco, mas para a Afeam criar essa linha de crédito é muito importante”, reforça o deputado Adjuto.

Além de feirantes, poderão ser beneficiados ambulantes dos shoppings populares e cooperativas que atuam no segmento de serviços.

