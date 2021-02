CMM define nomes para composição de comissões parlamentares

Cada comissão é formada por sete membros titulares e cinco suplentes | Foto: Divulgação

Manaus - Os presidentes, vices, membros e suplentes das 21 comissões técnicas da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para o biênio 2021-2022 foram definidos na quarta-feira (10). Os vereadores serão responsáveis por analisar e discutir temas variados como saúde, transportes, educação, obras públicas, finanças, bem como elaborarem parecer aos Projetos de Lei (PLs) apresentados pelos parlamentares e executivo municipal.



Cada comissão é formada por sete membros titulares e cinco suplentes, com cada vereador podendo integrar até seis comissões e ser presidente de duas. Seguindo o regimento da Casa, penas o presidente da CMM, David Reis (Avante) e o vice Wallace Oliveira (Pros), não ocupam cargo em nenhuma comissão.

Dentre as comissões mais importantes da Câmara Municipal está a de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que é a porta de entrada de todos os projetos. A pasta é responsável por analisar a parte legal dos projetos apresentados, e será dirigida pelo ex-presidente da CMM, vereador Joelson Silva (Patriotas). “Temos um compromisso com a cidade, e nosso objetivo é analisar obrigatoriamente a constitucionalidade e o texto da redação de cada projeto, e vamos seguir com essa missão buscando sempre o melhor para Manaus”, disse o parlamentar.

A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) será presidida pelo vereador, Lisandro Breval (Avante) que agradeceu a confiança dos demais parlamentares e considerou que este será um grande desafio. “É com muita responsabilidade que assumo esse papel, é uma das comissões mais importantes e nesse período de pandemia ela vai ser bastante requisitada, espero dar o melhor e juntos com os demais membros analisar todas as propostas com bastante atenção”.

Já a Comissão de Saúde será comandada pelo vereador, Doutor Daniel Vasconcelos (PSC) que adiantou como será seu trabalho. “É preciso ter um conhecimento sobre a comissão que você assume, e essa é minha especialidade, a saúde coletiva, e nós estaremos fiscalizando e discutindo melhorias para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Vivemos uma crise sanitária enorme e isso merece uma visão de pessoas que conhecem do assunto para podermos colaborar com ideias para minimizar os impactos causados pelo novo coronavírus”, explicou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em mensagem à CMM, David destaca programas e metas para vacinação

Vereadores alertam sobre falsos cadastros para Auxílio Manauara