Dória garante a Marcelo Ramos que enviará vacinas ao Amazonas

Marcelo Ramos apela e Dória garante 50 mil doses da Coronavac | Foto: Arquivo

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) fez um apelo, hoje (11/02), ao governador de São Paulo, João Dória (PSDB) para que reconsiderasse sua decisão de suspender o envio de vacinas contra a Covid-19 ao Amazonas. No domingo, o governador anunciara o cancelamento da cessão de 50 mil doses da Coronavac ao Amazonas, alegando “falta de planejamento e controle na vacinação no Estado”.

“Quero fazer um apelo ao governador João Dória! O povo do Amazonas não pode ser punido pela irresponsabilidade dos que furaram a fila ou permitiram que fosse furada. Peço que reconsidere a decisão de não enviar as 50 mil doses de vacina para o nosso povo”, escreveu Ramos em suas redes sociais.

João Dória respondeu, também em suas redes sociais, que garantia às autoridades do Amazonas que as vacinas irão chegar até quem mais precisa. “O Governo de SP começa a enviar no final deste mês, de forma escalonada, lotes da vacina do Butantan contra Covid-19, até chegar a 50 mil doses.”

Marcelo Ramos comprometeu-se a, pessoalmente, a solicitar o apoio dos órgãos de controle do Estado e da juíza federal Jaiza Fraxe, nos autos do processo que já tramita na Justiça Federal, no acompanhamento, fiscalização e encaminhamento dos relatórios referentes à aplicação da vacina ao Governo de São Paulo.

*Em Tempo, com informações da assessoria

